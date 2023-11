Hogwarts Legacy : Une première vidéo a fuité pour la version Switch du jeu

Hogwarts Legacy sort dans une petite semaine sur Switch, mais Warner Bros Games semble toujours jouer les timides lorsqu’il s’agit de nous présenter cette version. Si l’on a bien eu droit à quelques images fixes grâce à Nintendo, on attend de voir le titre en mouvement pour savoir si cette version tiendra la route ou non, à l’image des versions PS4 et Xbox One dont les concessions n’étaient pas énormes. Il faut donc se rabattre sur une fuite pour savoir s’il est préférable de maintenant sa précommande ou non.