Hitman III : Le contenu complet de la trilogie pèsera environ 100 Go

Quelques jours après la diffusion de cinq minutes de gameplay dédiée à la mission de Dubaï, Hitman III dévoile une information concernant la place qu’il prendra sur vos espaces de stockage dans le cas où vous déciderez de transférer votre progression des deux premiers opus dans ce nouvel épisode. Selon un développeur de IO Interactive qui s’est exprimé sur le forum ResetEra, « les trois jeux avec tout le contenu occuperont environ 100 Go » sur votre disque dur.

Une expérience visuelle améliorée pour Hitman et Hitman II

En plus d’apprendre que le poids du contenu complet des trois titres du studio danois a été revu à la baisse, le développeur a profité de l’occasion pour s’exprimer sur les améliorations apportées au moteur de jeu. Si on savait déjà qu’il prendra notamment en charge le ray-tracing, il devrait aussi être « rétrocompatible avec les deux précédents jeux de la trilogie ». Autrement dit, Hitman et Hitman II bénéficieront d’un meilleur confort visuel qu’en 2017 et 2018.

Hitman III sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X | S le 20 janvier prochain et sur Switch via le cloud plus tard cette année.