Hideki Sato, à qui l’on doit les consoles SEGA, est décédé

Un homme qui a changé la trajectoire de SEGA

Hideki Sato était une vraie légende au sein de l’industrie, et surtout chez SEGA dont il a été le président entre 2001 et 2003. Il avait rejoint l’entreprise 30 ans plus tôt, et pendant plusieurs années, il avait dirigé le service de recherche et développement pour mettre au point les machines qui aideraient Sega à s’implanter sur le marché des consoles.

Ainsi sont nées la SG-1000 puis la SC-3000, deux machines relativement confidentielles si on les compare à celles qui sont arrivées après, de la Mega Drive à la Dreamcast en passant par la Saturn. Hideki Sato avait quitté l’entreprise en 2008.

SEGA a réagi à la nouvelle :

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d’Hideki Sato, qui a présidé SEGA de 2001 à 2003. SEGA présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Ayant débuté sa carrière dans le développement de bornes d’arcade, M. Sato a joué un rôle déterminant dans la création de consoles de salon emblématiques, telles que la SG-1000, la SC-3000, la Mega Drive/Sega Genesis, la Sega Saturn et la Dreamcast. Son leadership a contribué à bâtir les fondations de SEGA et ses contributions ont eu un impact considérable et durable sur l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo. Nous garderons toujours en mémoire sa contribution à notre entreprise et, chez SEGA, nous lui présentons nos plus sincères condoléances et honorons sa mémoire. »

Un grand monsieur du monde du jeu vidéo, sans qui l’industrie aurait peut-être un autre visage aujourd’hui. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.