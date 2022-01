NetEase Games fonde Nagoshi Studio, dirigé par Toshihiro Nagoshi (Yakuza)

Après avoir travaillé pendant de longues années chez Sega avec Ryu Ga Gotoku Studio, Toshihiro Nagoshi avait quitté l’éditeur japonais en octobre dernier, avec des rumeurs insistantes qui pointaient vers une arrivée du créateur de la série Yakuza chez le géant chinois NetEase Games. C’est désormais acté, puisque l’on apprend la création de Nagoshi Studio, dirigé par Nagoshi lui-même (forcément, avec un tel nom).

Une nouvelle dream team

Ce tout nouveau studio de développement est donc basé en plein cœur de Shibuya à Tokyo, et Toshihiro Nagoshi officie ici en tant que président et CEO. A ses côtés, on pourra notamment retrouver son compère Daisuke Sato, qui sera ici producteur et réalisateur, ainsi que Kazuki Hosokawa en tant que directeur artistique et les artistes suivants :

Koji Tokieda – programmeur

– programmeur Masao Shirosaki – game designer

– game designer Mitsunori Fujimoto – ingénieur

– ingénieur Naoki Someya – background designer

– background designer Toshihiro Ando – chara-designer

– chara-designer Taichi Ushioda – réalisateur

Tout ce beau monde a déjà travaillé chez Sega, et la plupart de ces personnes ont aussi œuvré sur les séries Yakuza et Judgment. Le studio aura pour but de créer des jeux consoles de « haute qualité », qui seront distribués partout dans le monde. Le site officiel du studio est déjà ouvert.