Un nouveau jeu Alien annoncé avec une première vidéo, sortie prévue fin 2024 en réalité virtuelle

Une histoire originale

Prenez note : Alien: Rogue Incursion, c’est le nom de ce nouveau jeu d’horreur basé sur la franchise éponyme. Et on ne va pas y aller par quatre chemins, on n’en sait pas beaucoup plus puisque la seule vidéo disponible n’est pas vraiment une vraie bande-annonce mais un simple teaser nous révélant le titre et l’illustration principale. En scrutant le site officiel, on peut tout de même y dénicher quelques détails supplémentaires.

Titre en réalité virtuelle, on le retrouvera sur les plateformes principales du moment : SteamVR, PlayStation VR2 et Meta Quest 3. Non, pas de Meta Quest 2 évoqué. Il est développé par Survios, studio plutôt habitué à l’exercice de la VR qui a par exemple sorti un dénommé Creed: Rise to Glory. Alien: Rogue Incursion se présente comme un jeu d’action et d’horreur jouable en solo. On nous promet une aventure « conçue par des fans d’Alien, pour des fans d’Alien », avec une histoire originale et immersive.

Si aucune image n’a vraiment été dévoilée et encore moins de séquences de gameplay, le chef de produit TQ Jefferson vante l’expertise de son équipe : « Notre équipe chez Survios sont de grands fans d’Alien et développent Alien: Rogue Incursion depuis longtemps, perfectionnant notre capacité à associer les expériences VR les plus avancées techniquement, les plus immersives et les plus engageantes ». Il rajoute également que l’histoire devrait englober « tous nos éléments préférés des 45 ans d’Alien ; avec de l’action cinétique et de l’exploration palpitante avec nos Xénomorphes terriblement ingénieux qui vous donneront vraiment la chair de poule »

Pour l’instant, aucune date de sortie mais une promesse de sortie pour les fêtes de fin d’année. On imagine qu’il ne tardera donc pas à dévoiler ses mécaniques. Pour les plus attentifs, on rappelle qu’il s’agit bien du jeu officialisé par la 20th Century Games en 2022 qui nous promettait une expérience immersive dans l’univers Alien.