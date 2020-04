The Wonderful 101: Remastered

The Wonderful 101 Remastered est une nouvelle version du titre du même nom sorti en 2013 sur Wii U. Celui-ci embarque de nouvelles fonctionnalités comme l'ajout d'un mode Time Attack ainsi que deux missions supplémentaires mettant en avant le personnage de Luka. La bande-son a également été remixée et le jeu affiche des scènes d'action plus fluides grâce à un affichage en 60 images par seconde et une résolution en 1080p.