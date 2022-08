NetEase Games fait l’acquisition de Quantic Dream (Detroit Become Human, Star Wars Eclipse…)

Et un pas de plus vers la consolidation du marché. Ces derniers temps, on a plus l’habitude de voir des studios êtes rachetés par des groupes très connus, que ce soit Microsoft, Sony, ou bien Tencent, mais c’est cette fois-ci un autre géant chinois qui fait les gros titres, à savoir NetEase Games. L’éditeur annonce aujourd’hui avoir racheté l’intégralité de Quantic Dream, que l’on connait bien pour son travail sur Heavy Rain, Detroit Become Human, ou le prochain Star Wars Eclipse.

NetEase renforce sa position en Occident

Le montant du rachat n’a pas été communiqué, mais on ne s’étonnera pas trop de voir Quantic Dream et NetEase continuer leur collaboration. L’éditeur chinois avait déjà acquit des parts au sein de la société française en 2019, mais restait minoritaire à l’époque. Cela change aujourd’hui, et Quantic Dream devient le premier studio européen de NetEase.

Il est précisé que le studio continuera d’œuvrer indépendamment, en développant des jeux pour plusieurs plateformes et en continuant son travail d’édition, comme sur Under the Waves.

VentureBeat a pu s’entretenir avec David Cage sur les raisons qui ont poussé les dirigeants à vendre le studio :

« Nous avons eu des discussions d’acquisition à plusieurs reprises au cours des 25 dernières années, mais comme aucune ne garantissait notre indépendance éditoriale, nous avons décidé de laisser passer ces opportunités et de continuer en tant que studio indépendant. Notre industrie connaît une profonde mutation à travers une vague d’acquisitions de studios et d’éditeurs. Pour les studios, cela représente un changement de paradigme car notre position centrale dans l’industrie et notre contribution à la chaîne de valeur sont désormais plus correctement valorisées. Par conséquent, dans un passé récent, nous avons reçu plusieurs offres répondant à nos attentes. »

Le maître-mot semble donc être l’indépendance, reste à voir si cela sera vraiment le cas dans les années à venir.