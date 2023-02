Shinji Mikami quitte Tango Gameworks, le studio qu’il a lui-même fondé

Avec l’excellent Hi-Fi Rush, on a bien compris qu’une page se tournait au sein de Tango Gameworks, qui souhaite explorer d’autres genres et ne pas se cantonner à l’aventure horrifique. C’était pourtant dans l’ADN du studio puisque ce dernier a été fondé par Shinji Mikami, une légende de l’industrie puisqu’il est à l’origine de la série Resident Evil. Même s’il a exploré d’autres types d’expériences (Vanquish, God Hand et d’autres), Mikami était revenu au survival-horror avec la première production de Tango Gameworks, The Evil Within. Depuis ce titre, il avait mis de côté sa casquette de réalisateur pour se concentrer sur la production, et cette mise en retrait va aujourd’hui un peu plus loin avec son départ du studio.

Le maitre du survival-horror plie bagage

Ce départ a été annoncé via un mail envoyé aux employés de ZeniMax et récupéré par le site TrueAchievements, dans lequel le vice-président de Bethesda, Todd Vaughn, déclare que Shinji Mikami va quitter Tango Gameworks dans les prochains mois. On ignore encore qui prendra sa succession. Etant donné que Mikami s’effaçait de plus en plus pour laisser de la place à de nouveaux réalisateurs, comme Kenji Kimura, Ikumi Nakamura ou plus récemment John Johanas, son retrait du studio n’est en soi pas une surprise.

On attend maintenant de savoir vers qui Shinji Mikami compte se tourner pour sa prochaine aventure. Nul doute que son talent et son expertise seront prisés par de nombreux studios.