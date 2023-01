Hi-Fi Rush annoncé par Tango Gameworks, un jeu d’action et de rythme déjà disponible

Microsoft nous avait prévenu que son Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct se concentrerait avant tout sur quatre jeux, mais à peine l’émission commencée, le secret autour du cinquième jeu surprise a vite été éventée. Tango Gameworks était bel et bien présent ce soir pour nous présenter son prochain jeu, même si l’information à ce sujet avait déjà fuité sur les réseaux sociaux il y a quelques heures. Rien de grave pour autant puisque personne ne s’attendait à découvrir ce qu’est vraiment Hi-Fi Rush, un jeu d’action qui a du rythme et des couleurs, autrement dit qui est très loin de l’ADN du studio.

C’est donc ça avoir le rythme dans la peau

On a bien du mal à croire qu’une production pareille sort du même studio que celui qui nous a offert The Evil Within, et pourtant. Hi-Fi Rush nous fait découvrir un monde aux couleurs pops et acidulées, à la rencontre d’un héros nommé Chai, victime d’une expérience malencontreuse qui lui fait ressentir le rythme de tout ce qui l’entoure. Affublé d’une guitare pas comme les autres et d’un adorable chat droide, il ira donner quelques riffs aux robots des environs, parfois en étant accompagné de compagnons de fortune qui pourront aussi l’assister lors des combats.

La particularité de Hi-Fi Rush, c’est d’articuler tout son gameplay autour de la notion de rythme. Vous ne serez pas limités dans vos mouvements, mais plus vous taperez en rythme, plus vous infligerez des dégâts en faisant monter une jauge de style à la manière d’un Devil May Cry. Même l’exploration tournera autour du rythme, tout comme les cinématiques.

La meilleure nouvelle dans tout cela, c’est que Hi-Fi Rush est disponible dès maintenant sur PC et Xbox Series (Game Pass compris) ! Une sortie surprise qui a pris tout le monde de court, pour le meilleur.

Même s’il est compris dans le Xbox Game Pass, celles et ceux qui voudront se procurer l’édition Deluxe pourront mettre la main sur :