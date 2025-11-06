Hero Festival Marseille 2025 : Programmation, prix, invités… Tout savoir sur la convention saison XI

Quand aura lieu le Hero Festival 2025 Saison XI ?

Prenant toujours place au Parc Chanot à Marseille, le Hero Festival 2025 Saison XI nous embarque dans une onzième édition. Les 8 et 9 novembre prochain, les visiteurs pourront accéder à la convention, avec le même schéma que l’an passé. En effet, les hall 1 et 2 fermeront les portes à 18h30 le samedi 8 novembre. La convention se poursuivra le même jour jusqu’à 21h30 avec la soirée Broadway. Il y aura entre autres du show cosplay, du manga story avec Jean-Pierre Savelli ou encore un superbe mix musical avec SO DJ. Pour ce qui est du dimanche, rien ne change, puisque le festival fermera ses portes à 18h30.

Quel est le programme du Hero Festival 2025 Saison XI ?

Au-delà de retrouver les thèmes Konoha, Brocéliante, Ludopolis et Krypton, la convention va notamment accueillir une exposition avec les routes de l’imaginaire. Il s’agira d’une exposition de plus de 1500 m² de décors immersifs dans le hall 3, où vous retrouverez plus de 20 véhicules mythiques (la moto de Daryl dans The Walking Dead, Kitt de k2000, etc.), et quelques affiches de The Banncars, rendant hommage aux véhicules de la pop culture.

L’univers Ludopolis accueillera le développeur Cross the Ages. Producteurs des Cross the Ages avec les moutures Blast, TCG ou encore Arise qui sera quant à lui un action-RPG, vous pourrez tous les tester sur le salon. Des tournois seront de la partie pour chacun d’eux, et vous pourrez les retrouver sur l’univers Ludopolis les deux jours avec diverses conférences ou la possibilité de tester les titres. Enfin, vous aurez entre autres de la VR, de l’esport, et les autres stands habituels des autres univers en plus de la soirée Broadway, et pas mal d’animations en vrac.

Les invités notables

Christopher Judge

L’interprète de Teal’C dans Stargate SG-1 et Atlantis ainsi que la voix de Kratos dans God of War sera présent sur la convention. Il sera présent sur le stand ComiCon Marseille et reviendra sur ses 30 ans de carrière via une conférence questions/réponses le Samedi et Dimanche.

James Marsters

Connu notamment pour son rôle de Spike dans Buffy contre les Vampires, mais aussi pour des rôles dans Smallville ou Torchwood, James Marsters aura l’honneur d’être présent sur cette onzième édition du Hero Festival. L’acteur se prêtera également à une conférence questions/réponses sur sa carrière. Il sera aussi sur le stand ComiCon Marseille.

Et bien d’autres

Dans les autres invités que l’on peut par ailleurs noter, nous aurons la présence de Jacques Chambon qui a joué le rôle de Merlin dans la série Kaamelott d’Alexandre Astier. Nous aurons évidemment les comédiens de doublages avec Martin Faliu (Tanjiro Kamado dans Demon Slayer, Jaskier dans The Witcher), ainsi que Claire Guyot (Ariel dans la petite sirène, Suan Mayer dans Desperate Houserwifes). Pêle-mêle, la présence de Jean-pierre, Savelli, Jérôme Alquie ou encore Michel Rodrigue feront l’honneur de leur présence.

Comment se rendre au Hero Festival ?

Le Hero Festival 2025 Saison XI prendra place au Parc Chanot à Marseille. Pour s’y rendre en dehors de la voiture, il faudra passer par le moyen de transport suivant.

Métro : Direction sainte marguerite dromel, arrêt Rond point du Prado, sortie Parc Chanot.

Un emplacement de parking de 1800 places sont disponibles au Parc Chanot, avec un tarif de 6.50 € la journée.

Tarifs Hero Festival 2025 Saison XI

Bien entendu, nous aurons pas mal de tarifs en fonction du jour où vous voulez y aller. Les voici ci-dessous.

Tarif normal

Samedi 8 novembre + Soirée Broadway – Billet adulte ou enfants nés avant le 1er janvier 2015 : 20 €

Samedi 8 Novembre + Soirée Broadway – Billet famille/tribu (2 majeurs + 3 mineurs de moins de 18 ans) : 70 €

Dimanche 9 novembre – Billet adulte ou enfants nés avant le 1er janvier 2015 : 19 €

Dimanche 9 novembre – Billet famille-tribu (2 majeurs + 3 mineurs de moins de 18 ans) : 70 €

Tarifs spéciaux

Pass Moultipass 2 jours + Soirée Broadway Samedi : 35 €

Pass Flash (Pass Coupe-File) + Soirée Broadway Samedi : 65 €

Pass Légendaire (Pass VIP ++) + Soirée Broadway Samedi : 160 € (malheureusement épuisé vu les quantités très limitées de ce pass…)

Notez qu’il y a également d’autres tarifs n’incluant pas l’entrée au festival. Effectivement, vous pouvez avoir des meets & greet avec Christopher Judge, James Marsters (épuisé pour celui-ci), voire avec Claire Guyot et Martin Faliu. Les tarifs avoisinent respectivement les 105 €, 95 € (épuisé), et 30 €. S’ensuit des rencontres dédicaces ou selfie avec ces derniers, payant. Vous pouvez retrouver toute ces infos sur la billetterie officielle du Hero Festival. On rappelle que la sortie du Festival est définitive, et qu’il faudra prendre le pass deux jours pour accéder à l’événement, ou bien le pass seul si vous n’y allez qu’un seul de ces deux jours.