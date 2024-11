Hero Festival Marseille 2024 : Un dixième anniversaire au goût doux amer

Programmation, invités… A boire et à manger

Sur le côté purement programmation tout d’abord, force est de constater que le Hero Festival, du moins sur la scène principale, n’avait pas trop de consistance sur ces deux jours. En dehors de quelques concours de cosplay et des conférences questions/réponses avec les trois acteurs phares de cette édition 10èeme anniversaire (Natalia Tena, Raphael Luce et Michael Malarkey), c’était bien maigre. Il y aura eu heureusement un beau défilé de chaque univers disposé sur le festival pour souffler en grande pompe la dixième bougie de cette convention, mais également un sympathique concert du Neko Light Orchestra – que nous avions interviewé il y a quelques années – en petit comité, le groupe devant jouer le même jour au Silo à Marseille. Et il faut dire que voir le groupe jouer quelques musiques des films de Miyazaki fait un petit quelque chose.

Pour le reste, en dehors de quelques légères différences avec divers concerts centrés sur les cartoons de notre enfance, il faut bien avouer que la programmation, du moins sur la scène principale, n’offrait pas beaucoup de diversité. On se retrouvait à peu de chose près sur une programmation quasiment similaire sur les deux jours, bien qu’il y ait la scène ludopolis et ses quelques animations et tournois sur du Mario Kart, voire le scène ComicCon Marseille. Cette nouvelle scène se centrait quant à elle sur des conférences, live drawing, ou encore une sympathique conférence avec Aleksi Briclot, concept artist chez Marvel Studios. Comme toujours, ces programmations changeaient assez peu, mais les animations en extérieur avec le village médiéval permettaient une certaine diversité.

En ce qui concerne les invités, peu de choses ont été véritablement marquantes cette année. En dehors des trois acteurs de prestige évoqués plus haut (et encore…), nous avions droit à quelques comédiens de doublage avec Dominique Vallée et Arnaud Laurent, ainsi que Jean Robert Lombart pour son rôle dans la série Kaamelott. Nous retiendrons également Peter Lorne, Douchka ou encore Marie Dauphin, divers chanteurs de génériques de séries des années 90, comme les Tortues Ninja ou encore Lady Oscar. En soi, le choix fût plutôt touffu en matière d’invités, bien que nous aurions aimé encore plus de surprises pour ce 10ème anniversaire.

Pas mal de stands, et trop peu de sang neuf

Pour la disposition, le Hero Festival était déjà bien mieux ce que nous avions pu voir à la Japan Expo Sud 2024. En dehors de la scène principale dans un hall prévu à cet effet, la convention avait à son actif deux autres halls. Tout d’abord, le premier était uniquement destiné à l’univers Konoha. Autrement dit, nous y retrouvions tous les stands d’une Japan Expo avec différents goodies et divers mangas ou figurines disponibles à l’achat. Ce hall était assez complet dans l’ensemble, et il y avait logiquement de quoi trouver la perle rare. Un village K-pop était également de la partie pour les fans du genre, et il faut dire qu’il y avait déjà bien plus de choses que sur une seule Japan Expo Sud, c’est dire.

Par la suite, le hall 2 proposait quant à lui pas mal d’éléments. Brocéliande se dotait de quelques créations sympathiques, dont un village composé de personnages de diverses licences repensés sous une forme Steampunk (Star Wars, Batman, Gremlins etc…). Cette section était hélas assez petite, au même titre que Krypton. Cette partie là nous faisait voyager dans l’univers des comics avec pas mal d’auteurs de BD, peu connus hélas, mais également quelques stands issus de la pop culture, avec l’un d’entre eux doté d’une DeLorean sur lequel nous pouvions prendre quelques clichés sympa.

Qu’on soit clair, ce hall là était beaucoup trop concentré au contraire du premier hall dédié à un seul univers. D’ailleurs, l’univers Ludopolis, centré sur le jeux vidéo, faisait encore une fois pâle figure cette année. Avec une absence une nouvelle fois remarquée de stands de jeux indépendants présents il y a quelques années, cette partie Ludopolis n’offrait rien de transcendant. Hormis quelques bornes Xbox et Nintendo en freeplay (dont du The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom jouable, c’est déjà ça), voire quelques tournois de Mario Kart ou du Just Dance sur scène, autant dire qu’il n’y avait vraiment rien à se mettre sous la dent, pour changer. C’est une déception et même si nous avons pu trouver un peu plus de stands vendant du jeu vidéo rare, ce Hero Festival 2024 nous a laissé un goût d’inachevé, surtout pour une convention pensée pour représenter le jeu vidéo et le comics en bonne et due forme.

Que retenir de cette édition anniversaire du Hero Festival 2024 ? Déjà, la convention offre toujours une qualité infiniment supérieure à la Japan Expo Sud. De plus, le contenu proposé dans cet événement est largement plus complet et chaque visiteur a pu y trouver son compte parmi tous les univers proposés dans les halls, allant du manga, en passant par le côté comics, jeu vidéo ou encore médiéval et Steampunk. Il y en a eu pour tous les goûts, même si nous pouvons logiquement reprocher à la convention de s’essouffler considérablement lorsqu’il s’agit de proposer une programmation plus diversifiée chaque jour, voire de s’offrir des invités plus intéressants et un espace jeu vidéo fourni. On se consolera comme on peut en se disant que l’on y a passé un super moment, tout en ayant cette frustration de ne pas avoir plus de surprises ou d’animations et conférences captivantes.