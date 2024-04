Helldivers II parvient à faire mieux que Marvel’s Spider-Man 2 au Royaume-Uni avec un rythme de vente impressionnant

Le succès de l’année pour Sony

GamesIndustry.biz a publié le classement des meilleures ventes au Royaume-Uni pour le mois de mars, et Helldivers II occupe la première place du podium alors qu’il est pourtant sorti au début du mois de février. Une belle performance qui montre surtout que les ventes se maintiennent sur la durée, chose rare puisque l’on a davantage l’habitude de voir des chiffres diminuer de plus de 70%, si ce n’est plus, dès la seconde semaine de commercialisation.

Le site souligne aussi que sur la même durée, Helldivers II s’est mieux vendu que Marvel’s Spider-Man 2 sur ce territoire. Il faut certes prendre en compte la différence de prix des deux jeux (40 £ contre 70 £) ainsi que le fait que le shooter soit également sorti sur PC.

Sur la deuxième place du podium, on retrouve l’indéboulonnable EA Sports FC 24, qui n’est pas prêt de sortir de ce classement, tandis que Dragon’s Dogma 2 est troisième. Il fait tout juste mieux que Final Fantasy VII Rebirth (sorti le 29 février mais seulement compté à partir du mois de mars), qui est cinquième, en sachant que WWE 2K24 est compris juste entre les deux. Il faut là encore préciser que le jeu de Capcom est sorti sur davantage de plateformes que le RPG de Square Enix, mais il a aussi eu moins de jours pour réaliser cette performance. Il a surtout fait du mal à Rise of the Ronin, sorti à la même date, qui n’est ici que 21ème dans le classement.