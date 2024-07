Helldivers 2 prépare sa première mise à jour majeure, nommée L’escalade de la liberté

Boy, That Escalated Quickly

Avec L’escalade de la liberté, le studio compte bien bousculer un peu les habitudes. Cette mise à jour marquera d’abord l’arrivée du niveau 10 Mythique, qui sera le mode de difficulté le plus élevé.

De quoi offrir un peu de challenge en plus, tandis que celles et ceux qui prônent la variété seront servis avec une zone des marais plus sombre que jamais, des objectifs inédits (dans tous les niveaux de difficulté) et des avant-postes plus importants. D’autres menaces à la démocratie feront également leur apparition avec l’Empaleur venu du premier épisode et le Chargeur sporifère qui se cache derrière un brouillard. On retrouvera aussi le Commandant alpha, une grosse bestiole bien entourée, et le Tank-missiles chez les Automatons.

La mise à jour réglera aussi quelques détails pour l’expérience utilisateur, comme des correctifs pour les expulsions de groupe, histoire de rendre le jeu un peu moins toxique. Vous retrouverez tous les détails sur le PlayStation Blog.

Cette update sera disponible dès le 6 août prochain dans Helldivers 2 sur PC et PS5. Elle sera bien évidemment gratuite.