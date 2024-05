Helldivers 2 : Le studio Arrowhead change de PDG, mais Johan Pilestedt reste dans l’équipe

Johan Pilestedt est une figure assez reconnue au sein de la communauté de Helldivers 2, puisque le PDG prend souvent la parole sur les réseaux sociaux, même lorsque ça va mal comme durant la polémique autour des comptes PSN. Il a malgré tout décidé de confier sa place de PDG à un autre, Shams Jorjani, qui connait bien le studio depuis la publication de son jeu Magicka (avant que Jorjani signe chez Paradox Interactive). Pour autant, Pilestedt ne quitte pas Arrowhead :

« Grosse update, j’ai décidé d’embaucher Shams Jorjani comme nouveau PDG d’Arrowhead ! Notre histoire remonte à très loin et je ne confierais pas l’entreprise à d’autres mains que les siennes (… et il arrive avec un CV impressionnant et un amour pour les jeux) Mais qu’en est-il de moi et de mon implication dans Helldivers 2 ? Eh bien, je suis content que vous ayez demandé ! J’assume le rôle de Chief Creative Officer, ce qui signifie que je passerai PLUS de temps avec l’équipe et que je me concentrerai à 100 % sur les jeux et la communauté ! »

Johan Pilestedt revient donc à un poste plus créatif et moins dans la gestion, même s’il précise chez GamesIndustry.biz qu’il travaillera encore en duo avec son remplaçant concernant les directives à prendre pour le studio. Et à ce sujet, les deux visent très haut, puisque Pilestedt dit vouloir devenir un studio renommé, sans être racheté :

C’est tout le mal que l’on souhaite au studio, qui a maintenant tous les projecteurs braqués sur lui depuis la sortie de son dernier jeu.

