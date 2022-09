Halo Infinite : La roadmap est connue, mais c’est la douche froide avec l’annulation de la coop en local

Même s’il a eu droit à un très gros lancement grâce au Xbox Game Pass, on ne peut pas dire que Halo Infinite soit aujourd’hui dans une position très favorable, la faute à plusieurs retards dans les contenus promis par 343 Industries. Le titre a enfin démarré sa saison 2 en mai dernier, et on pensait que la saison 3 allait nous arriver dans peu de temps, mais la dernière roadmap publiée par le studio a de quoi faire tirer la grimace à la communauté.

Une saison 2 à rallonge

Pas de saison 3 en 2022, c’est officiel. 343 Industries indique que cette troisième saison n’arrivera qu’en mars 2023. Oui, ça fait loin.

D’ici là, une « Winter Update » viendra divertir les joueurs et joueuses avec l’ajout de deux nouvelles maps, Detachment et Argyle, d’un nouveau mode de jeu ou encore des améliorations pour rendre l’expérience plus agréable. On retrouvera aussi l’arrivée du mode Forge (du moins en bêta) et de la coop en ligne pour rejouer les missions de l’histoire à deux.

Pour ce qui est de la saison 3, qui débutera le 7 mars et qui ira jusqu’au 27 juin 2023, deux maps supplémentaires seront ajoutés, de nouvelles armes et équipements, et un nouveau Battle Pass.

Une fonctionnalité attendue qui ne verra pas le jour

Pas de mention de la coop en local ? C’est bien normal, puisque le studio indique que celle-ci a été purement et simplement annulée :

« Afin d’améliorer et d’accélérer le développement continu, et de mieux répondre aux commentaires des joueurs et aux mises à jour sur la qualité de vie, nous avons réaffecté les ressources du studio et ne travaillons plus sur la coopération en écran partagé de la campagne locale. »

Pas de coop en écran partagé pour Halo Infinite donc, ce qui devrait décevoir pas mal de monde. Décidément, entre ça et Battlefield 2042, certains gros jeux services ont bien du mal à s’en sortir.