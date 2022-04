Halo Infinite : La saison 2 du multijoueur dévoile un teaser, sortie prévue le 3 mai

Un peu plus tôt dans la semaine, Halo Infinite était de nouveau la victime de quelques fuites, laissant indiquer qu’un mode Battle Royale était en train de préparer son arrivée en jeu. Et toute nouveauté est forcément attendue par la communauté étant donné que cette dernière commençait à perdre patience suite au prolongement de la saison 1. La saison 2, qui était initialement pensée pour arrivée au début d’année, commence enfin à se préciser.

Les loups solitaires sont de sortie

On a donc droit aujourd’hui à un teaser pour cette saison 2 de Halo Infinite, qui se nommera donc Lone Wolves, et qui mettra en place de nouveaux modes de jeu, mais aussi de nouvelles cartes (on aperçoit ici les maps nommées Catalyst et Breaker), ainsi que des armures inédites. Cette nouvelle saison promet aussi d’apporter des changements dans le Battle Pass, qui promet d’être plus généreux et plus simple à faire progresser.

La saison 2 de Halo Infinite débarquera donc le 3 mai prochain, et d’ici là, on peut s’attendre à ce que 343 Industries lève le voile sur tous les détails concernant les nouveaux modes de jeu, à commencer par le fameux Last Spartan Standing.