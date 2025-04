Hades 2 : Plongez dans les coulisses de cette suite avec une nouvelle vidéo présentée par Supergiant Games

Toujours en plein dans sa phase d’accès anticipé sur PC, Hades 2 a été l’une des stars de la présentation de la Nintendo Switch 2. Et pour cause, Nintendo a réussi à sécuriser une exclusivité console au lancement de la version 1.0 du jeu, ce qui veut dire qu’il arrivera d’abord sur les machines de Nintendo avant d’aller faire un tour chez PlayStation et Xbox. Il faut donc s’attendre à ce que Supergiant Games aille faire sa com’ chez Nintendo plutôt qu’ailleurs, et cela commence avec un nouveau numéro de la série de vidéos « Creator’s Voice », qui laisse la place aux studios pour présenter leurs jeux.