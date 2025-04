Hades II : Le rogue-like mythologique de Supergiant Games arrivera aussi sur Nintendo Switch et Switch 2 en 2025

En plus de nous partager cette information, le studio américain a profité de l’occasion pour indiquer que le titre devrait tourner « parfaitement » en 60 fps sur les deux plateformes hybrides à sa sortie. Autre bonne nouvelle, la résolution 1080p sera également supportée sur Nintendo Switch 2. En revanche, aucune mention d’une éventuelle prise en charge de la 4K en mode docké/TV sur cette console n’a été faite pour le moment.

Watch the latest #NintendoDirect to see HADES II running on #NintendoSwitch2!!🌒While we have no set date just yet for v1.0 of HADES II, we can confirm its console launch will be on #NintendoSwitch2 as well as the original Nintendo Switch, where HADES got its start!🔥

— Supergiant Games (@supergiantgames.bsky.social) 2025-04-02T14:04:57.966Z