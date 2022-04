Gwent : CD Projekt Red précise que le prochain jeu n’arrivera pas sur consoles

CD Projekt Red a fait le point sur son année à venir dans son dernier bilan fiscal, et si l’année 2022 risque d’être une sorte d’année blanche côté sorties pour le studio, on devrait peut-être tout de même voir débarquer le nouveau jeu solo Gwent. Ce nouveau jeu répondant en interne au nom de The Golden Nekker sera un standalone qui est prévu pour cette année, du moins aux dernières nouvelles, mais visiblement, le studio ne vise qu’une sortie sur PC et mobiles.

Pas de consoles pour le Gwent

C’est du moins ce qu’assure Vladimir Tortsov, réalisateur du projet chez CD Projekt Red, responsable de la communication autour des projets Gwent, qui déclare que des versions consoles ne sont pas prévues pour The Golden Nekker, et que cela est motivé par l’expérience a priori douloureuse du premier jeu sur consoles (propos relayés par Eurogamer) :

« Les consoles, nous les avons laissés de côté pour une raison. Il y avait évidemment du bon à leur sujet, sinon il [le premier jeu Gwent] ne serait pas sorti sur consoles en premier lieu, mais pour les jeux de service avec des mises à jour fréquentes, c’était une expérience vraiment difficile. »

Si tout peut changer dans les années à venir, pour l’instant, aucun projet lié à un portage console n’est prévu. Ce jeu Gwent solo serait donc prévu uniquement sur PC, iOS et Android à ce stade.