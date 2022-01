CD Projekt compte sortir un nouveau jeu solo Gwent cette année

En plus des versions next-gen de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 attendues pour cette année, CD Projekt Red compte explorer davantage ces deux univers à travers plus de projets, dont des nouveaux jeux. Et IGN nous apprend aujourd’hui qu’un nouveau jeu Gwent, basé sur le célèbre mini-jeu de The Witcher 3, est en préparation du côté du studio, pour une sortie en 2022.

CD Projekt prépare son nouveau deck

Alors oui, il existe déjà un jeu standalone Gwent, ainsi que Thronebreaker, qui reprend le jeu de cartes pour raconter une aventure inédite. Et visiblement, CD Projekt Red a envie de continuer sur cette lancée.

IGN révèle alors qu’il s’agira d’un nouveau jeu solo, qui a pour l’instant comme nom de code The Golden Nekker (ce nom était apparu sur des forums il y a de cela quelques mois), et qui serait bien un standalone, ce qui veut dire qu’il ne faudrait pas avoir les autres jeux pour jouer à celui-ci. Quatre cartes ont été révélées par le site sur lesquels on peut apercevoir le style visuel de ce nouveau titre, avec quelques environnements.

Le studio vise une sortie pour cette année 2022, sans plus d’informations pour le moment.