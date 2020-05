GWENT The Witcher Card Game sort aujourd’hui sur Steam

Disponible sur PC via GOG depuis 2018 puis lancé sur iOS en 2019 et Android fin mars, GWENT The Witcher Card Game sort dès aujourd’hui sur Steam.

Cross-save et cross-play

Etant développé et édité par CD Projekt, il faudra lier votre compte GOG à votre compte Steam pour profiter du titre. Notez que, si vous y avez déjà joué par le passé, et ce peu importe la plateforme utilisée, vous retrouverez votre progression puisque, en plus d’être cross-play, le jeu de cartes free-to-play dans l’univers de The Witcher est cross-save.