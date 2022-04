Cyberpunk 2077 : L’extension n’arrivera qu’en 2023, 18 millions de ventes pour le jeu, 40 millions pour The Witcher 3

Puisque l’année fiscale 2021-2022 est terminée tout récemment, préparez-vous à voir de plus en plus de bilans financiers tomber dans les prochains jours. C’est CD Projekt Red qui ouvre le bal, en partageant enfin de nouveaux chiffres de ventes pour Cyberpunk 2077, qui n’avaient pas été actualisés depuis décembre 2020. Et si le studio peut s’estimer heureux d’avoir vendu quelques copies de plus, le jeu reste bien loin du porte-étendard de CD Projekt Red, The Witcher 3.

Deux jeux qui se vendent par millions, mais Cyberpunk 2077 déçoit

Le studio nous apprend donc que c’est finalement 18 millions de copies de Cyberpunk 2077 qui ont trouvé preneur. Si le chiffre a de quoi impressionner à première vue, il n’est en réalité pas si retentissant que cela. En décembre 2020, une poignée de jours après son lancement (compliqué), CD Projekt Red annonçait avoir vendu plus de 13 millions du jeu. Ce qui veut dire qu’en presque un an et demi, le jeu n’a réussi qu’à totaliser 5 millions de ventes en plus, ce qui reste mitigé pour un jeu de ce calibre.

Il suffit de voir les chiffres de The Witcher 3 en comparaison pour remarquer que Cyberpunk 2077 n’arrivera probablement jamais à le rattraper. Depuis son lancement, The Witcher 3 s’est donc écoulé à 40 millions d’exemplaires, ce qui est colossal, surtout pour un jeu qui n’a pas encore eu droit à ses versions PS5 et Xbox Series, contrairement à Cyberpunk 2077. La saga The Witcher compte désormais 65 millions de jeux vendus.

Une extension en 2023, et des projets encore non-annoncés

As it was mentioned in @CDPROJEKTRED_IR financial call moments ago, Cyberpunk 2077's upcoming expansion will arrive in 2023. Please stay tuned for more details coming later this year 🦾 https://t.co/rq1w6RDTDL — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 14, 2022

Ce rapport financier annonce également une nouvelle des plus surprenantes : la première extension de Cyberpunk 2077 n’arrivera pas avant 2023. Il faut dire que ces derniers mois, l’équipe en charge de l’extension ne s’est pas beaucoup agrandie, et que les autres projets du studio, comme le prochain The Witcher, mobilisent une grande partie des effectifs.

Parmi les projets en cours en plus de ce nouvel épisode, on note que le studio The Molasses Flood travaille sur un projet encore non-annoncé sur l’une des deux licences du studio, et qu’un mode solo pour le jeu GWENT sera bientôt disponible.

C’est aussi l’occasion d’apprendre que la série Cyberpunk Edgerunners n’est pas morte, et qu’elle sera bien diffusée sur Netflix en 2022.

Un bilan qui montre encore que le studio patine quelque peu avec Cyberpunk 2077, et que les multiples patchs nécessaires pour corriger le jeu ont du bousculer très fortement le planning.