GWENT The Witcher Card Game est disponible sur Android

Populaire sur PC et iOS mais délaissé sur consoles, GWENT The Witcher Card Game tente de s’imposer dans le monde cruel et très concurrentiel des jeux de cartes en s’attaquant au marché Android dès aujourd’hui. Pour en profiter, votre smartphone doit posséder au minimum la version Android 7.0 et 1,5 Go de RAM.

Devenez le maître absolu du GWENT

Comprenant de nombreuses cartes différentes réparties en six factions (Nilfgaard, Skellige, Monstres, Royaumes du Nord, Scoia’tael et Syndicat), vous devrez faire preuve de stratégie pour vaincre vos adversaires. Notez que si vous rejoignez le combat avant le 31 mars 11h, vous recevrez un baril premium ultime gratuitement.

GWENT The Witcher Card Game est disponible en free-to-play sur PC, iOS et Android.