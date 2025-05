Guilty as Sock! : Le party game de tribunal complètement déjanté diffuse son trailer de lancement au cours de l’AGFD

Objection votre odeur !

Le tribunal de Guilty as Sock! vous accueille pour mener des audiences aussi barrées les unes que les autres. Dans ce jeu qui se vit en ligne et jusqu’à neuf joueurs, incarnez l’un des rôles possibles parmi juge, avocat, procureur ou encore journaliste, et faites honneur à votre fonction de la plus sale belle des manières.

Tandis que le procureur lance des accusations, l’autre camp se défend… ou bien attaque l’accusé à son tour. Le tout s’orchestre grâce à des cartes que l’on dispose dans notre main. Mais ça, c’est dans le cas où tout le monde se tient. Se moquer du camp adverse, lui envoyer des boules de papier et le déstabiliser autant que possible amènera tout le chaos nécessaire à un procès insensé.

Quant au juge, eh bien disons qu’il essaye d’y voir clair au milieu de tout cela en maintenant l’ordre autant que faire se peut avec son marteau, afin de rendre un verdict final. Et comme dit plus tôt, d’autres rôles comme juré, témoin ou huissier amèneront leur spécificité au cours de la séance.

Les chaussettes que nous pourrons incarner seront personnalisables du mollet jusqu’aux orteils et deux autres décors de tribunal, science-fiction et médiéval, seront disponibles. Enfin, bien entendu, une bonne vieille fonction Twitch des familles garantit en plus de cela une implication des viewers.

Guilty as Sock! sortira ce 29 mai sur PC et sera vendu au tout petit prix de 4,95 €.