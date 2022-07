Xenoblade Chronicles 3 est sans doute le JRPG le plus attendu cette année. L’exclusivité Switch vous promet des centaines d’heures de jeu et une aventure palpitante riche en émotions. Depuis Xenoblade Chronicles sorti sur Wii il y a plus de 10 ans, le studio Monolith Soft continue à enrichir le lore de cet univers et il peut être normal de se perdre surtout si l’on débute avec cet opus. Pour en savoir plus, nous allons vous répertorier ici l’ensemble de nos guides et astuces à propos de Xenoblade Chronicles 3, ainsi qu’une FAQ complète qui répond à toutes les questions les plus fréquemment posées.

Guide Xenoblade Chronicles 3

Vous trouverez ici tous nos guides et astuces sur le jeu, avec une section qui sera mise à jour fréquemment en fonction de la publication de nos divers articles. Vous pourrez alors consulter des astuces sur les classes du jeu, sur les monstres uniques, les ressources et bien d’autres choses.

FAQ (Foire aux questions)

Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées à propos de Xenoblade Chronicles 3.

Qu’est-ce que Xenoblade Chronicles 3 ?

Xenoblade Chronicles 3 est un jeu de rôle japonais (aussi appelé JRPG) développé par Monolith Soft et édité par Nintendo. Il s’agit du troisième opus de la série Xenoblade Chronicles. Il propose de vastes zones à explorer, un système de combat unique en temps réel et de nombreuses quêtes scénarisées.

Est- ce que Xenoblable Chronicles 3 est prévu sur PC et d’autres consoles ?

Non il s’agit d’une exclusivité Nintendo disponible uniquement sur Switch.

Est-ce que Xenoblade Chronicles 3 est moche sur Switch en mode portable ?

Monolith Soft a largement amélioré son moteur depuis Xenoblade Chronicles 2. Bien que ce ne soit pas parfait (résolution adaptative, rares chutes de framerate selon les endroits), le titre reste largement confortable en mode portable pour un JRPG de ce calibre.

Pourquoi le monde de Xenoblade Chronicles 3 est en guerre ?

Dans Xenoblade Chronicles 3, deux camps s’affrontent dans une guerre sans fin : Agnus et Keves. Des soldats créés artificiellement, et disposant d’une durée de vie de vingt ans, se massacrent dans le but de récolter de l’énergie servant à alimenter un cadran vital. Chaque nation dispose de plusieurs colonies mobiles classées selon plusieurs rangs : cuivre, bronze, argent et or. Chaque Colonie est dirigée par un commandant et supervisée par une entité supérieure dans la hiérarchie, les Consuls.

Quels sont les héros de Xenoblade Chronicles 3 ?

Xenoblade Chronicles 3 met en scène un groupe de six héros et deux mascottes. Nous avons trois protagonistes issus de la nation de Keves :

Noah

Lenz

Eunie

Et trois protagonistes de la nation d’Agnus :

Mio

Sena

Taion

Deux adorables Nopons (des créatures mignonnes de la licence Xenoblade) les accompagnent dans leur périple :

Riku : Un noppon de Keves spécialisé dans l’ingénierie

Manana : Une cheffe noppon spécialisée dans la cuisine

Qu’est-ce que les Ouroboros dans Xenoblade Chronicles 3 ?

Les Ouroboros est le terme employé pour notre groupe de héros bénéficiant d’une capacité spéciale. En effet, ces derniers peuvent déclencher un phénomène appelée l’interlien. Celui-ci permet à un duo de fusionner pour devenir un mecha surpuissant que l’on appelle donc également Ouroboros. Les capacités et l’apparence de l’Ouroboros changent selon le meneur de la fusion. Il y en a donc six en tout dans le jeu et voici les différents duos :

Noah et Mio

Sena et Lenz

Eunie et Taion

Y a-t-il un fan service du même niveau que Xenoblade Chronicles 2 dans Xenoblade Chronicles 3 ?

Pour ceux qui trouvaient que Xenoblade Chronicles 2 abusait trop de son fan service notamment avec le design des différentes lames, Xenoblade Chronicles 3 propose un fan service plus mesuré, mais tout de même encore présent.

Est-ce que Xenoblade Chronicles 3 est lié à Xenoblade Chronicles 1 et 2 ?

Oui, mais il faudra découvrir de quelle façon dans le jeu. Les développeurs ont déjà évoqué ces liens lors de l’annonce en prenant comme exemple certains éléments du décor comme l’énorme Titan en forme de baleine ou l’épée de Mekonis.

Faut-il avoir joué à Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2 pour faire Xenoblade Chronicles 3 ?

Non, les trois jeux sont liés mais ils peuvent se jouer indépendamment sans problème. Vous manquerez peut-être quelques références, mais les grandes lignes seront expliquées durant les évènements importants du scénario.

Est-ce que Xenoblade Chronicles 3 est un monde ouvert ?

Il s’agit d’un monde semi-ouvert. Vous aurez de grandes zones à explorer librement mais pas directement reliées entre elles.

Puis-je débuter la série avec Xenoblade Chronicles 3 ?

Oui totalement, mais si ensuite vous voulez faire les précédents, le gameplay risque d’être moins savoureux puisque moins abouti.

Xenoblade Chronicles 3 a-t-il un système de gacha ?

Non, contrairement à Xenoblade Chronicles 2, on ne retrouve pas ce système de tirages de lames ici.

Doit-on posséder certains héros pour avancer dans Xenoblade Chronicles 3 ?

Pas besoin de posséder certains héros ou une classe en particulier pour avancer ou vaincre un monstre en particulier. Vous êtes libre d’avancer selon vos stratégies.

Y a t-il un New Game Plus dans Xenoblade Chronicles 3 ?

Oui, il vous permet de refaire le jeu en conservant de nombreux paramètres comme le niveaux de vos personnage, des classes, les recettes de cuisine…

Y a t-il des DLC prévus pour Xenoblade Chronicles 3 ?

Xenoblade Chronicles 3 possède un pass d’extension proposé à 29.99€. Dans ce pass, vous pourrez bénéficier :

Des objets et de nouvelles couleurs pour les tenues le 29 juillet au lancement du jeu

Des défis d’arène

De nouvelles tenues

Un nouveau scénario

Le nouveau scénario en DLC proposera un contenu assez riche si l’on en croit les développeurs qui le comparent au stand-alone de Xenoblade Chronicles 2.

Y a-t-il des Amiibo compatibles dans Xenoblade Chronicles 3 ?

Oui l’Amiibo de Shulk permet à Noah d’utiliser l’épée Monado de Xenoblade Chronicles au lieu de son épée classique.

Est-ce que Xenoblade Chronicles 3 est le dernier épisode de la série ?

Non, il a été confirmé par les développeurs que la licence continuera sur Switch. On peut donc s’attendre à un éventuel Xenoblade Chronicles 4.

Que contient l’édition collector de Xenoblade Chronicles 3 ?

Cette édition collector exclusive à la boutique Nintendo contient :

Le jeu

Un boitier steelbook

Un artbook de 250 pages à couverture rigide

Un coffret avec une illustration de couverture réalisée par Masatsugu Saito

Trailer de lancement

En bref