Les plus chanceux d’entre vous ont probablement reçu leur copie de Xenoblade Chronicles 3 aujourd’hui. Avant de vous embarquer dans ce JRPG grandiose, voici de rapides conseils qui amélioreront votre confort de jeu. Vous pouvez facilement manquer ces petites astuces, mais bien entendu, le tout est garanti sans spoil.

Utilisez le zoom de la caméra pour vos déplacements

Xenoblade Chronicles 3 propose des panoramas immenses à admirer, mais le jeu laisse un peu à désirer au niveau de la lisibilité lors des combats. Avec le nombre de personnages jouables sur le terrain, les ennemis et les nombreux effets pyrotechniques, on a parfois du mal à s’y retrouver surtout que le gameplay repose en partie sur les combos à base de feintes d’arts permettant de les enchaîner pour plus de dégâts.

Que ce soit en exploration pour avoir une meilleure vue d’ensemble ou bien en combat pour rapprocher votre regard de l’action, n’hésitez pas à manipuler le zoom et le dézoom du jeu (utilisable même en plein combat). Il vous suffit pour cela de presser la touche ZL et de régler en inclinant le stick droit vers le haut ou vers le bas.

Vous pouvez changer la disposition des personnages dans le menu

Voici une fonctionnalité assez sympathique (inutile donc indispensable) qui va vous permettre de changer la disposition de vos héros en parcourant le menu. Dieu sait que vous allez l’ouvrir ce menu si bien que les premières notes de la musique resteront longtemps gravées dans votre mémoire. Pour cela, il vous suffit d’aller dans « Système », « Options » puis « Visuel du menu ». Vous aurez ainsi tout un choix de poses pour les protagonistes. Par exemple, mettre en avant le héros qui occupe actuellement la septième place de votre équipe.

Commencez par farmer vos niveaux de classe

(Capture du jeu retouchée afin d’éviter les spoilers)

Ayant terminé le jeu quasiment à 100%, on peut aisément dire que l’une des tâches qui vous prendra le plus de temps dans le domaine du farming, ce sont les niveaux de classe. En plus des six de bases de nos protagonistes, chaque héros recruté vous en octroi une nouvelle. Elles sont d’abord limitées au niveau 10 et elles passent ensuite au niveau 20 une fois que vous avez accompli certaines quêtes liées à ces classes. Ne faites pas l’erreur de privilégier l’EXP de vos personnages au détriment des points des classe. N’oubliez pas également de changer la classe d’un personnage une fois que le niveau maximum est atteint (on ne le remarque pas forcément avant d’ouvrir le menu).

Vous pouvez prendre des photos sans avoir les éléments de l’interface

Xenoblade Chronicles 3 ne possède pas de mode photo mais il vous permet de faire vos propres clichés directement via le jeu. Pas besoin d’appuyer sur la touche de capture d’écran dédié à la Switch, il vous suffit de presser les touches L et R en même temps pour avoir une photo sans fioritures dans votre album. Une petite astuce qui ne mange pas de pain.

Vous pouvez laisser le jeu optimiser la configuration de vos classes (arts, accessoires, compétences…)

Chaque classe propose ses propres spécificités. Xenoblade Chronicles 3 permet de créer de très nombreuses formations et stratégies. Vous pouvez vous amuser avec les rôles en mettant, par exemple, cinq tanks et un soigneur. Équiper des arts, accessoires, compétences et gemmes vont en outre avoir une influence sur votre style de combat. Si cet exercice de personnalisation « x6 » vous fatigue un peu et que vous voulez entrer directement dans l’action, il est possible de laisser le jeu optimiser tout ça en pressant simplement la touche Y dans le menu d’un personnage. Vous aurez ainsi une configuration viable en accord avec votre rôle.

On espère que ces rapides conseils vous faciliteront la vie durant votre aventure. Nous comptons sortir quelques guides dans les prochains jours afin de vous aiguiller sur certaines tâches et quêtes. En attendant vous pouvez retrouver notre test du jeu ou bien nos estimations de la durée de vie du titre.