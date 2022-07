Xenoblade Chronicles 3 : Combien de temps pour finir le jeu

Vous attendez sans doute Xenoblade Chronicles 3 avec grande impatience. Le dernier JRPG de Monolith Soft est attendu dans deux petits jours sur Switch et bon nombre de joueurs et joueuses auront sans doute un week-end très chargé. On vous prévient tout de suite, ce ne sera pas suffisant pour en venir à bout. Pas de panique, si vous voulez bien gérer vos temps de jeu des prochains jours ou prochaines semaines, voici nos estimations concernant la durée de vie de Xenoblade Chronicles 3.

Quelle est la durée de vie de Xenoblade Chronicles 3 ?

Comme pour les deux jeux précédents, vous pouvez effectivement vous attendre à une durée de vie colossale, mais le plaisir reste toujours au rendez-vous comme le souligne notre test de ce JRPG grandiose. Pour vous aiguiller un peu plus, voici comment se découpe le temps de jeu de Xenoblade Chronicles 3 selon nous :

Histoire principale : Entre 80 et 100 heures

: Entre 80 et 100 heures Histoire principale + quêtes annexes + quêtes de héros : Entre 160 et 170 heures environ

: Entre 160 et 170 heures environ Atteindre le 100% (monstres uniques, farming des niveaux de classe…) : 200 heures et plus

Il faut savoir que ces estimations ont été établies à partir d’un mode de difficulté « normal ». Pour pouvez rajouter un peu plus de temps si vous êtes en mode difficile. De plus, ce découpage pourra varier selon votre progression car il ne sera pas rare de faire des pauses dans la quête principale afin de faire un peu de contenu annexe notamment pour les quêtes de héros qui débloquent de nouvelles classes.

On n’échappe pas aux quêtes redondantes qui vous demanderont d’aller chasser des monstres ou récolter différentes ressources. On précise également que la quête principale contient énormément de cinématiques pouvant parfois être très longues ou successives. Pour le 100%, le plus long sera sans doute de trouver tous les monstres uniques du jeu, le farming des classes au niveau 20 et monter toutes les gemmes au niveau « X ».

Xenoblade Chronicles 3 sera disponible le 29 juillet prochain exclusivement sur Nintendo Switch.