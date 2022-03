La version 2.6 de Genshin Impact a ouvert l’accès à la zone du Gouffre. Si la partie en surface est accessible au plus grand nombre, la partie souterraine nécessite de compléter la quête annexe « Fractures subreptice des Sept Etoiles » pour qu’elle soit accessible. Une fois cette quête terminée, une autre mission débutera immédiatement après votre entrée dans les profondeurs du Gouffre. Ou plutôt une série de missions, intitulée « Voyage au centre du Gouffre », qu’il est nécessaire d’accomplir afin de lever le voile sur l’entièreté de la carte de la zone. Voici les étapes à suivre.

Spéléologues du Gouffre

Zhiqiong et Jinwu vont tout d’abord vous expliquer ce qui se trame en ces lieux, avant que vous puissiez récupérer votre tout premier Cristal de lumen, qui sera droit devant vous.

Vous pourrez ensuite aller dans votre sacoche afin de vous équiper de l’Adjuvant de pierre de lumen, qui vous servira de lampe torche dans cette zone, mais aussi de repoussoir à miasme.

Mais avant d’explorer les quatre coins du Gouffre, vous devrez partir à la recherche des indices laissées par Oncle He, que vous pourrez trouver sous la forme de documents à lire sur des caisses en bois près de pilleurs de trésors.

Une fois cette première mission accomplie, une partie de la carte du Gouffre sera enfin éclairée, et vous pourrez alors commencer votre chasse aux Cristaux de lumen pour renforcer l’Adjuvant auprès de Jinwu.

Suivez ensuite simplement les indications en vous rendant aux points indiqués jusqu’à découvrir un chemin infesté par le miasme, où vous trouverez d’ailleurs un autre Cristal lumen sur votre route.

Zhiqiong vous chargera d’une nouvelle quête où vous devrez enquêter au sein d’un autre camp de pilleurs, où vous ferez la rencontre d’un criminel repenti, qui vous aidera dans votre quête en le libérant de sa cage. Vous vous dirigerez ensuite vers un canon qu’il faudra remettre en marche plus tard.

Rentrez ensuite au camp des aventuriers afin de mettre fin à la première partie de cette très longue quête.

Les débris de la pierre céleste

Vous devrez maintenant trouver un moyen d’alimenter le canon, et pour cela, il vous faudra pénétrer dans l’entrepôt de poudre à canon. Manque de chance, il est verrouillé, et vous aurez besoin de deux clés pour y avoir accès.

La première clé se situe dans un pot au dessus d’un mécanisme de purification d’eau qui est entouré par le miasme. Grimpez simplement sur la structure pour la trouver.

La deuxième clé est un peu mieux cachée, puis qu’il faut aller à l’endroit indiqué sur la carte et chercher au sol jusqu’à ce que l’icône « Déterrer » apparaisse. Des pots explosifs Géo vont alors sortir, qu’il faudra faire éclater pour briser le mur, ce qui vous donnera accès à la clé.

Retournez maintenant à l’entrepôt pour ouvrir la porte avec les deux clés, et ouvrez le coffre contenant les boulets de canon. Vous devrez ensuite retourner au camp des aventuriers pour discuter avec Clitopho, qui vous demandera de préparer des infusions Géo à l’aide de la table d’alchimie derrière lui.

Une fois cette tâche effectuée, vous serez envoyé sur le champ de démolition pour y activer des balises, à l’aide d’une note laissée sur une table. Vous verrez au loin les trois balises.

Ces balises émettent un signal à un rythme différent. Pour la balise la plus proche de vous, celle en hauteur, il faudra opter pour le clignement le plus lent ; la balise suivante à mi-hauteur devra être à un rythme régulier ; tandis que la balise la plus basse et la plus éloignée devra émettre un signal rapide.

Retournez ensuite au canon et visez les rochers qui bloquent le passage du chemin principal pour vous dégager la voie vers une toute nouvelle zone.

Ici, vous devrez vous servir de votre Adjuvant de pierre de lumen pour vous débarrasser du miasme aux alentours des trois cristaux rouges. Il faudra ensuite avoir trois stocks de lumière pour activer ces cristaux.

Périls dans le noir

Avant de descendre encore plus dans les profondeurs du Gouffre, ramassez le Minerai de lumen, puis sautez dans le trou en planant.

Vous arriverez dans une zone recouverte par le miasme, avec un épais brouillard qui vous empêchera d’avancer. Pour le dissiper, vous devrez actionner deux cloches en partant de ce point de départ, et en empruntant l’un des chemins indiqué par la carte.

Pour activer la première cloche, vous devrez tout d’abord libérer les stèles aux alentours en nettoyant le miasme. Lorsque cela est fait, vous pourrez créer un écho, et libérer la cloche avant de frapper dessus.

Pour la deuxième cloche, il faudra tout d’abord se rendre sur le toit des ruines indiquées par la carte, afin d’y ouvrir un portail qui vous permettra de plonger à l’intérieur du bâtiment. Vous y affronterez une sentinelle, avant de pouvoir sonner la cloche.

En retournant là où le brouillard était accumulé, vous verrez deux Fatui vous barrer la route avant de récupérer la Clé de la salle pierreuse. Rejoignez Zhiqiong à l’endroit indiqué pour qu’elle vous indique où se trouve la serrure de cette clé.

Une fois la porte ouverte, pensez à bien récupérer le Minerai de lumen sous la tente visible directement sur le chemin, puis continuez votre route jusqu’à une nouvelle cinématique.

D’où vient la pierre d’esprit ?

On attaque alors la dernière partie de cette quête, et ça y est, la carte complète du Gouffre est maintenant révélée. Libre à vous de vous arrêter maintenant ou non, mais tant qu’à faire, autant passer cette dernière épreuve.

Vous devrez alors purifier des cristaux rouges à travers la zone pour libérer le grand cristal central de la miasme. Pour le trouver, rien de plus simple, il suffit en réalité de suivre les flux énergétiques qui rejoignent le grand cristal central.

Premier cristal

Pour ce premier cristal, nettoyez rapidement la zone avant de penser à alimenter le dispositif, afin de ne pas vous faire surprendre par les loups.

Deuxième cristal

Même chose ici, éliminez les mages de l’Abîme avant de vous concentrez sur le cristal et pensez à bien activer les stèles aux alentours pour ne pas tomber en panne de lumen.

Troisième cristal

Ce nouveau cristal reproduit le même schéma que les précédents, et est sans doute le plus simple à activer.

Quatrième cristal

Ce cristal est placé tout au sud, en hauteur, près du point de téléportation de la zone.

Cinquième cristal

Le plus difficile des cristaux, étant donné que le miasme reviendra souvent et ne partira pas définitivement. Tuez d’abord les monstres, et activez la stèle au nord-est pour être régulièrement alimenté en lumen.

Lorsque tous les cristaux sont libérés, vous devrez ensuite vous diriger vers le grand cristal au centre de la zone afin d’y affronter un redoutable boss.

Haftvad le Ver dispose d’attaques puissantes, mais vous pouvez le déstabiliser facilement lorsque du miasme apparait dans l’arène. Une pierre Géo va apparaitre, et il faudra la briser pour récupérer de l’énergie lumen pour purifier le miasme, ce qui aura pour but d’étourdir le boss.

Une fois ce dernier vaincu, vous assisterez à une jolie cinématique, avec une surprise dont on ne dira rien, puis vous pourrez retourner au camp d’aventuriers avant de remonter à la surface, et terminer cette quête.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.