Cette astuce de Spyro Reignited Trilogy vous permettra de débloquer le trophée / succès Voler comme un aigle – Terminer Vol de glace sans toucher le sol dans Spyro The Dragon. Pour le réussir, vous allez devoir vous rendre dans le monde Les Tisseurs de rêves et plus précisément, au Vol de Glace.

Comment finir vol de glace sans toucher le sol

Pour terminer cet objectif, il vous suffit de compléter le niveau bonus sans jamais toucher le sol. Ce succès / trophée est un peu plus compliqué. Il vous faudra une connaissance poussée du niveau. Cela reste néanmoins tout à fait jouable avec un peu d’entraînement.

