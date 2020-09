Difficile de faire une mission dans Devil May Cry 5 sans se prendre des tatanes. Cependant, il y a bel et bien un trophée où vous ne devez prendre aucuns dégâts – seulement environnementaux quand même -. Cela vous permettra de décrocher le trophée / succès Une promenade de santé Avancer avec prudence et éviter de subir des dégâts inutilement dans la mission 15.

La marche à suivre pour obtenir le trophée

Comme dit plus haut, le jeu vous autorise en effet à vous prendre tout de même des dégâts de la part des ennemis, mais également du boss. Il faudra éviter en revanche de se prendre des dégâts environnementaux, comme les fameux pièges qui ornent la mission 15. En commençant la mission, vous aurez plusieurs embranchements qui s’offrent à vous. N’utilisez tout simplement pas la première plateforme pour utiliser le grappin, et contentez vous de prendre ce chemin comme vous l’indique l’image ci-dessus.

Vous devrez à ce moment là utiliser énormément votre bras mécanique, et optez principalement pour le Gerbera, qui fera office de propulseur pour atteindre les plateformes éloignées. Vous ne devez en aucun cas tomber tout en bas, et faire votre bonhomme de chemin jusqu’à arriver à une plateforme pour utiliser le grappin, ce qui vous amènera à votre premier combat. Ici, même si vous vous faites touchez par les ennemis pas de panique, cela n’influera pas sur l’obtention du trophée/succès.

Une fois le combat terminé, vous tomberez sur un premier sablier divin à votre gauche, et vous devrez prendre directement à droite, ce qui vous amènera à un étage inférieur, où des ennemis vous barreront la rouge. Vous pouvez aisément les éviter, et vous arriverez au combat suivant. Une fois ce second combat terminé, vous devez utiliser obligatoirement votre grappin, et continuer votre route. Evidemment, vous tomberez sur un troisième et dernier combat, et cela vous mènera enfin au boss. Si vous vous faites toucher ou que vous mourrez pas de panique, vous pourrez tout de même obtenir le trophée à la fin de la mission.

Voilà en somme comment il faut obtenir ce fameux trophée, et on vous laisse regarder la vidéo pour plus de clarté. Pour plus de conseils, rendez-vous sur notre FAQ complète de Devil May Cry 5.