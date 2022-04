Devil May Cry 5 totalise maintenant 5 millions de ventes

Le retour de Dante et Nero s’est fait attendre pendant des années par les fans de la saga Devil May Cry, mais ils ont visiblement été au rendez-vous lorsqu’il a fallu montrer leur engouement autour du cinquième épisode. En février 2020, Devil May Cry 5 devenait déjà l’épisode le plus vendu de la saga avec 3,1 millions d’unités, soit 100 000 de plus que le quatrième opus. Deux ans et quelques semaines plus tard, Capcom peut se féliciter d’avoir franchi un cap très symbolique.

L’épisode de tous les records

On apprend donc sur Twitter via le compte officiel de la saga que Devil May Cry 5 vient de dépasser les 5 millions d’unités vendues à travers le monde depuis son lancement. Un très beau résultat qui devrait largement donner confiance à Capcom, et permettre à l’éditeur de donner le feu vert pour un sixième épisode (on croise fort les doigts).

Depuis sa sortie, le jeu s’est offert une seconde jeunesse avec l’arrivée de sa Special Edition sur les consoles de nouvelle génération, qui avait surtout pour but de rendre Vergil jouable. N’hésitez pas à consulter notre avis complet sur cette dernière version pour en savoir plus.