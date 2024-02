Indiana Jones et Starfield eux aussi sur PS5 ? La stratégie de Xbox pourrait changer selon plusieurs rumeurs

Futur changement de paradigme chez Xbox ?

Entre Sea of Thieves et Hi-Fi Rush, difficile de savoir quelle exclusivité Xbox perdra ce rang en premier. Bien que ces portages soient encore à l’état de rumeurs, ils s’appuient sur des sources fiables et des éléments concrets, comme le dataminage autour du jeu de Tango Gameworks. Et ces bruits de couloir sont aujourd’hui rejoints par d’autres encore plus insistants.

Le site XboxEra est le premier à rapporter l’idée que Starfield pourrait lui aussi atterrir sur PlayStation 5, mais seulement après la sortie de la première extension du jeu, « Shattered Space », qui serait prévue pour la fin de cette année. Le site indique que Microsoft s’est procuré des devs kits PS5 pour faciliter ce portage. Avant la rachat de ZeniMax/Bethesda par Microsoft, une version PS5 était également envisagée par l’éditeur, potentiellement exclusive à la console de Sony, mais les plans ont changé lorsqu’il a intégré l’écurie Xbox. Il est néanmoins facile d’imaginer qu’un tel portage puisse être envisagé étant donné qu’il a démarré sa conception avant d’être réservé aux consoles Xbox.

Et c’est ensuite au tour du site The Verge d’ajouter de l’huile sur le feu en indiquant que Indiana Jones et le Cercle Ancien pourrait lui aussi arriver sur PS5. Selon les sources de Tom Warren, toujours très bien informé chez Microsoft, le constructeur réfléchirait (et le terme est important) à l’idée de sortir le jeu d’aventure sur PS5 quelques mois après sa sortie sur PC et Xbox Series, qui serait pour le moment calée à décembre 2024. La fenêtre d’exclusivité serait plutôt courte sur Xbox selon le site.

D’abord sur Xbox et le Game Pass, puis sur PS5 ?

Et c’est là que commence à se dessiner la future stratégie de Xbox, qui devient de plus en plus claire. Sortir ses jeux Xbox Game Studios en premier lieu sur Xbox, en compagnie du Xbox Game Pass, avant de les publier chez des concurrents comme Sony quelques mois et années plus tard pour rentabiliser davantage ces projets. En somme, la stratégie que Sony applique aux portages de jeux sur PC.

Le Xbox Game Pass serait toujours l’argument numéro 1 pour continuer à vendre des consoles malgré la disparition progressive des exclusivités, tandis que la marque Xbox s’attendrait auprès de davantage de personnes. Avec le rachat d’Activision-Blizzard-King, une stratégie multiplateforme semble déjà engagé, étant donné que Call of Duty continuera de sortir sur les consoles PlayStation, avec sans doute d’autres licences. Voir Xbox généraliser cela à ses Xbox Game Studios serait la suite logique. Un futur déjà esquissé lors de son procès contre la FTC : Xbox veut être partout, même chez ses concurrents. Que cela soit une bonne stratégie ou non, il est encore bien trop tôt pour en juger.

D’autant plus que tout ceci ne sont encore des rumeurs à prendre avec beaucoup de prudence, surtout dans le cas de XboxEra, bien moins fiable qu’un The Verge. Il est aussi dit que Microsoft pourrait mettre au clair cette nouvelle stratégie dès ce mois de février, avec une sortie de Hi-Fi Rush sur d’autres plateforme dès ce trimestre. Puisque ces sites s’avancent assez pour donner une fenêtre aussi courte et précise, on pourra vérifier la fiabilité de leurs sources très rapidement. Surtout si Phil Spencer et ses équipes voient les réseaux sociaux s’enflammer et décident de répondre rapidement à ces rumeurs.