La version PC de God of War Ragnarok pourrait être annoncée d’ici quelques jours

Les rumeurs autour d’un PlayStation Showcase s’accumulent

Le portage PC de God of War Ragnarok est une évidence puisque le précédent épisode de la série a bien fonctionné sur cette plateforme. Ce n’est qu’une question de temps avant de voir débarquer cet opus sur les différents stores PC, et l’annonce de cette version pourrait être toute proche. C’est en tout cas ce que révèle l’insider en affirmant que l’un des prochains jeux PlayStation à voir le jour sur PC sera bien ce God of War Ragnarok, et que le jeu ferait parler de lui très bientôt, dans le courant du mois de mai. Quand précisément, personne ne le sait encore.

Tous les regards se tournent maintenant vers une éventuelle annonce lors d’un tout aussi hypothétique PlayStation Showcase/State of Play qui pourrait avoir lieu en mai. Sony avait choisi cette période pour sa prise de parole l’année dernière et toutes les rumeurs s’accordent à dire que le constructeur préparerait un autre showcase qui serait diffusé dans les prochains jours. Il y a des raisons d’y croire mais aucune source sérieuse n’est encore venue l’affirmer (si ce n’est Jeff Grubb), donc on prendra notre mal en patience en attendant une annonce officielle à ce sujet.