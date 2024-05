Le party-game Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! sortira aussi sur PC et les consoles PlayStation et Xbox

Une très courte exclusivité pour Nintendo

Sorti le 26 avril dernier sur Nintendo Switch, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! reprend quelques éléments du jeu de combat The Hinokami Chronicles (puisqu’il est aussi développé par Cyber Connect 2), mais surtout pas son gameplay. Exit les affrontements en duel façon arena fighter, place à un jeu de plateau façon Mario Party dans lequel les personnages iconiques de la licence doivent se mesure les uns aux autres dans une série de mini-jeux. Un titre jouable jusqu’à quatre, qui permet aux fans de la saga d’avoir leur propre party-game avec leurs héros préférés.

La console de Nintendo était donc idéale pour ce le titre, dans un premier temps. Aniplex n’oublie pas les autres publics et prévoir ainsi de sortir Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès cet été, le 17 juillet prochain, comme nous l’apprend le dernier numéro du magazine Jump relayé par Gematsu. On apprend également que le personnage de Kanao Tsuyuri sera ajouté prochainement en tant que DLC gratuits, aux côtés de Genya Shinazugawa.