Microsoft va lancer son store mobile Xbox dans le courant du mois de juillet

Le marché du mobile est peu à peu en train de s’ouvrir suite aux récents changements effectués dans la politique d’Apple, qui autorise certains services sur iOS après leur avoir fermé l’accès durant des années. Une porte ouverte dans laquelle Microsoft compte bien s’engouffrer avec son propre Xbox Store qui sera lancé dans le courant du mois de juillet, notamment via une page web afin de pouvoir esquiver les dernières restrictions fixées par Apple et Google :

Un service qui sera donc lancé de manière progressive, le temps que Microsoft puisse aussi convaincre ses partenaires de proposer leurs jeux via ce store dans le futur. Si la politique d’Apple et Google évolue, ce store pourrait prendre de l’ampleur et être mieux intégré à l’expérience mobile, mais c’est un long chemin sur lequel s’engage Xbox.

Sarah Bond, @Microsoft’s Xbox president, announced at #BloombergTech that the company will launch its own mobile game store in July, creating an alternative to Apple and Google’s app stores pic.twitter.com/hj6eLtsGfl

— Bloomberg Live (@BloombergLive) May 9, 2024