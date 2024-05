Xbox : Sarah Bond tente de répondre (maladroitement) à l’interrogation autour de la fermeture des studios chez Bethesda

Une réponse qui vise à côté

Sans se faire l’avocat du diable, il n’y avait probablement pas de bonne réponse à apporter ici. La fermeture de studios est toujours une décision difficile à assumer, surtout si elle vient d’en haut. On s’attendait donc à un discours de façade classique, ou du moins à quelque chose de préparé qui pourrait tenter de trouver une justification derrière ces fermetures.

Ce qui n’est pas le cas, puisque Sarah Bond évite complètement la question lorsque la journaliste Dina Bass lui demande si le succès de Hi-Fi Rush n’était pas assez important pour assurer la survie de Tango Gameworks. C’est tout en langue de bois que Sarah Bond répond (à partir de 4min03 dans la vidéo ci-dessous) :

« L’une des choses que j’aime le plus à propos de l’industrie est qu’il s’agit d’une forme d’art. Et cela veut dire que le succès et la situation de chaque jeu pour les studios sont uniques. Il n’y a pas de règle universelle pour nous. Nous examinons chaque studio, chaque équipe, ainsi qu’une grande variété de facteurs lorsque nous devons pendre ce genre de décisions. Mais tout cela revient à notre engagement à long terme envers les jeux que nous offrons, les appareils que nous construisons et les services à fournir, afin de nous assurer que nous pouvons être capable de tenir nos promesses. »

Plus tôt dans l’interview, Sarah Bond précise tout de même que cette décision a été prise pour assurer la santé de l’entreprise à long terme, en indiquant que la précédente année a été difficile pour l’industrie à cause de sa croissance qui stagne. Il est vrai que ces derniers mois sont difficiles, mais davantage pour les licenciés que pour les exécutifs qui se plaignent de ne plus afficher autant de croissance que durant la période de Covid. Cela ne répond pas non plus à la question qui était de savoir pourquoi un studio comme Tango Gameworks, qui a sorti un jeu qui a été qualifié de succès par Xbox, se voit être fermé, même si Matt Booty a déjà apporté quelques détails qui donnent un peu plus d’explications.

On ne sait pas si Phil Spencer va aussi prendre la parole à ce sujet avec un discours un peu mieux préparé. Le Xbox Games Showcase arrive maintenant dans quelques semaines, et même si Sarah Bond est de plus en plus mise en avant grâce à son nouveau poste, il serait étonnant de voir le PDG de la marque éviter lui aussi aussi la question.