Starfield : Ce qu’implique le New Game Plus et comment il peut changer votre façon de jouer (spoilers)

Nous tenons d’abord à préciser que nous ne révèlerons rien sur les enjeux scénaristiques autour de ce New Game Plus, cependant ce que l’on s’apprête à vous révéler tombe évidemment dans la catégorie des « spoilers ». Si vous ne souhaitez rien savoir, il est encore possible de passer son chemin.

Un New Game Plus qui peut changer votre façon de jouer

Dans Starfield, la quête principale impliquant un mystérieux artefact (découvert lors de vos premiers pas dans le jeu) et Constellation ne représente finalement que très peu de choses comparés à tout ce que le jeu a à offrir, autrement dit les fameux « à-côtés ». Vous allez sans doute passer un temps fou à explorer un peu partout, construire des vaisseaux, etc.

Lors de notre test de Starfield, nous avons eu la fâcheuse surprise de découvrir ce qu’impliquait le New Game Plus après avoir créé de multiples avant-postes, exploré des tas de planètes et stocké des tonnes de ressources au fil de nos expéditions. Contrairement à nous, rien ne vous oblige à franchir le pas, mais typiquement, connaître les conditions du New Game Plus vous fera potentiellement économiser un précieux temps. C’est pour cette raison que l’on se permet d’écrire cet article, quitte à révéler quelques secrets.

Lorsque vous serez arrivé à « l’aboutissement de la quête principale », un choix vous sera proposé : rester dans votre partie actuelle ou bien tout recommencer. Sans en dire davantage sur l’une des grandes révélations du RPG spatiale, le New Game Plus vous permet ainsi de refaire le jeu en résolvant les quêtes déjà accomplies d’une autre manière, cependant cela signifie perdre tout ce que vous avez actuellement (votre inventaire, votre argent, vos armes, vos vaisseaux…).

Vous bénéficierez de quelques avantages, et votre nouvelle partie ne sera pas exactement la même que la première, toutefois vous ne conserverez que votre niveau et les points de compétence que vous avez dépensé. Vous allez également conserver les pouvoirs obtenus grâce aux temples visités. D’ailleurs, chaque nouvelle partie vous permet d’améliorer vos pouvoirs en les faisant passer au niveau supérieur en revisitant les temples.

On imagine que bon nombre de joueurs voudront ainsi recommencer l’aventure une ou plusieurs fois avant de se poser tranquillement pour développer des avant-postes ou explorer les systèmes en profondeur. On vous conseille ainsi de rapidement terminer la quête principale avant de vous attaquer au reste afin de vous rendre compte de ce qui vous attend. Vous pouvez aussi sauvegarder juste avant de franchir le pas pour voir si la situation vous convient ou non. Vous voilà maintenant prévenu.

Starfield est disponible sur PC, Xbox Series et via le Xbox Game Pass.