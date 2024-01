L’une des plus grosses mises à jour de Starfield est maintenant disponible pour tout le monde

Bethesda nous a promis des mises à jour régulières sur Starfield, et cela commence par une première update pour l’année 2024 qui est assez massive. Une mise à jour testée avec un peu de retard sur Steam, et qui sort maintenant sur toutes les versions du jeu, notamment sur Xbox Series. Le patch note complet a été publié sur le site officiel, et il y a beaucoup de choses à voir.