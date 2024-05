Asus annonce sa Rog Ally X, une nouvelle version de sa console portable qui améliorera l’autonomie

Trois heures de jeu au programme ?

La Rog Ally X arrive très vite après la sortie de la première version de la console, ce qui veut dire qu’il ne faut pas s’attendre à un bouleversement fondamental. On garde ici la puce AMD Z1 Extreme du précédent modèle ainsi que le même écran, puisque c’est la batterie qui a surtout été revue ici. On ne connaît pas encore les spécificités de cette dernière, mais Asus affirme à The Verge que cela va améliorer considérablement l’autonomie grâce à une plus grande place accordée à cette batterie dans la construction de la console. Shawn Yen, vice-président d’Asus, affirme que ce changement a vite été décidé en fonction des retours de la communauté :

« Lorsque nous avons lancé la ROG Ally, nous ne savions pas très clairement que la batterie pouvait être quelque chose que les gens désiraient plus qu’un appareil plus léger. »

Ce qui veut donc aussi dire que le poids de la machine sera un peu plus important. Si les estimations de The Verge sont justes, on pourrait donc passer d’une heure et demi en moyenne à trois heures de jeu.

Autre changement important qui n’a cependant pas été vraiment été expliqué en détail, la RAM qui devrait dépasser les 16 Go actuels. Le pad directionnel et les boutons vont également être légèrement retouchés, tandis que le slot SSD sera long. On notera enfin que cette ROG Ally X sera noire, contrairement au coloris blanc de la première machine, histoire de bien la différencier. Pas de visuels pour le moment, il faudra attendre l’annonce officielle qui aura lieu le 2 juin prochain.