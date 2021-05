Durant votre voyage pour rencontrer tous les PNJ de Biomutant, afin de choisir qui inviter sur l’Arche avec vous, vous tomberez sur l’étrange Solo. Pas de Han, ici, mais un anthropomorphe bien caché, qui demandera un peu de préparation avant de le dénicher. Voici où trouver Solo et sa quête dans Biomutant.

Une histoire sans fin

Solo se cache dans la zone la plus au nord du jeu, Laroutourne, qui se trouve dans l’espace envahi pour la chaleur. Vous aurez donc besoin de la combinaison antichaleur pour y arriver, mais vous devrez effectuer quelques acrobaties pour aller jusqu’à lui, comme nous vous l’indiquions dans notre guide sur les Chasse-cacas.

Une fois en face de lui, Solo vous demandera de récupérer les pages de son livre. Sortez de l’aéroport via la fenêtre brisée derrière lui et affrontez le monstre qui va surgir.

Une fois vaincu, vous devrez vous diriger vers la tour et empruntez l’ascenseur. Vous pourrez ensuite descendre vers l’avion écrasé grâce à un câble. Des monstres vous attendent en bas, tuez-les, puis allez à l’avant de l’avion pour remettre le courant et actionner la turbine.

Allez ensuite vers la turbine allumée, et laissez-vous porter par le souffle pour tenter de récupérer les pages qui flottent. Une fois que cela est fait, retournez vers Solo, qui vous demandera d’aller chercher une valise. Allez à gauche de Solo pour voir un câble tiré entre deux îles, avec le mallette posée sur l’île suivante. Une fois récupérée, allez voir Solo pour terminer la quête.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.