Le monde ouvert de Biomutant dispose de plusieurs biomes à explorer, avec parfois certains endroits qui nécessitent d’avoir recours à une très forte résistances à certains effets, comme la radioactivité ou la chaleur. Pour vous aider, il existe des combinaisons spéciales qui vont totalement vous protéger de ces effets, vous laissant explorer les zones à votre guises. Voici où trouver toutes les combinaisons dans Biomutant.

Où sont les combinaisons dans Biomutant ?

Afin de trouver ces différentes combinaisons, vous devrez tout d’abord localiser un satellite qui vous indiquera où trouver la combinaison la plus proche. Du moins, ça, c’est la manière longue.

Si vous n’avez pas envie de perdre de temps, et que vous souhaitez trouver ces combinaisons sans attendre, nous vous indiquons ici l’emplacement de chaque tenue, pour les récupérer le plus vite possible. Voici la liste des emplacements des différentes combinaisons dans le jeu.

Emplacement de la combinaison Antichaleur

Emplacement : Dans l’Abri-boum 6L, au nord-est de la carte dans les marais. L’abris se trouve près de l’avant-poste Hashdeuzo.

Emplacement de la combinaison de Protection

Emplacement : Dans l’Abri-boum 6D, au sud de l’Arbre de vie. L’abri se trouve près de l’avant-poste Sknapptrutt.

Emplacement de la combinaison Stopfroid

Emplacement : Dans l’Abri-boum 10E, à l’ouest de la carte et au nord d’une zone glaciale.

Emplacement de la combinaison Oxygénisée

Emplacement : Dans l’Abri-boum 11I, au nord de la carte, dans la zone envahie par la chaleur. Pour la trouver, vous aurez donc besoin de récupérer la combinaison Antichaleur dans un premier temps.

Emplacement de la combinaison Antirad

Emplacement : Dans l’Abri-boum 2G, au sud-est de la carte. Il est recommandé d’avoir accès au Glop-ski pour s’y rendre plus facilement.

Vous avez donc désormais accès à toutes les combinaisons, afin de pouvoir explorer toutes les zones du jeu librement. Pensez à améliorer ces tenues avec des épaulières par exemple, afin de renforcer votre défense si jamais des ennemis vous tombent dessus lors de votre exploration.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.