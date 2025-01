Final Fantasy VII Rebirth nous montre sa version PC ainsi que sa compatibilité avec le Steam Deck

Du moins beau des résultats au meilleur

Avec cette nouvelle bande-annonce, Square Enix veut vous montrer à quoi va ressembler son Final Fantasy VII Rebirth sur votre PC selon la configuration choisie. On voit que la version la plus basse sera limitée à 30 images par seconde avec des textures forcément moins raffinées, tandis que le 60 images par seconde sera possible avec une configuration recommandée. Pour viser le résultat de l’Ultra, mieux vaut être bien équipé et c’est là que la sensation de flou se fera le moins ressentir.

Dans la foulée, une première vidéo du portage PC tournant sur le Steam Deck a été dévoilé. Difficile de se faire une vraie impression avec cette vidéo prise de loin, mais cela nous assure au moins que Final Fantasy VII Rebirth sera compatible avec le Steam Deck d’entrée de jeu.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5 et sortira sur PC le 23 janvier prochain. D’ici là, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.