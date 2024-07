Quels personnages Rang S faut-il viser dans Zenless Zone Zero ?

Lorsque vous aurez accès au système d’invocations du jeu, vous pourrez obtenir de nouveaux agents. Avec un peu de chance, vous tomberez sur les meilleurs, ou les « pires » si la poisse est avec vous (il n’existe malgré tout aucun vrai mauvais personnage, rassurez-vous). Les plus acharnés effectueront la technique du reroll pour obtenir le personnage souhaité, qui consiste à amasser les récompenses données au lancement pour effectuer des tirages sur différents comptes avant de tomber sur le bon agent. Mais quel personnage rang S vaut vraiment le coup d’être invoqué ?

Tout d’abord, on vous conseillera de garder vos ressources pour la bannière temporaire, qui met ici en avant le personnage d’Ellen. Il s’agit là d’un excellent DPS, si ce n’est le meilleur actuellement, qui va vous permettre de faire des gros dégâts d’entrée de jeu.

Pour ce qui est des autres, qui sont donc présents sur la bannière permanente, on recommandera deux personnages : Rina et Lycaon. La première est un excellent personnage de soutien qui va entrer facilement dans différentes équipes et fera bien l’affaire si vous avez déjà un DPS qui vous plaît. Lycaon est quant à lui le meilleur personnage Confusion du jeu à l’heure actuelle.

Quels personnages Rang A faut-il augmenter dans Zenless Zone Zero ?

Le jeu dispose aussi de bons agents de Rang A à l’image de Soukaku qui s’intègre dans l’équipe numéro 1 d’Ellen (aux côtés de Lycaon). le personnage est gratuit si vous avancez assez loin dans le scénario du jeu, autant dire qu’il est parfait pour débuter.

Dès le départ, vous aurez également accès à Anby qui peut tout à fait remplir son rôle en tant que personnage Confusion, tandis que sa collègue Nicole est également un bon personnage Soutien, notamment grâce à ses débuffs et à son attaque qui regroupe les ennemis en zone. Ben et Anton peuvent également être des bons investissements au départ selon vos besoins dans votre équipe.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.