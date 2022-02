Horizon Forbidden West voit sa carte peuplée de plusieurs robots très différents qui sont répartis par types. Cet article recense les machines de transports qu’il faut scanner et combattre pour obtenir quelques trophées. Pour vous aider, on y liste aussi des endroits où elles apparaissent mais aussi ce qu’il faut faire pour pouvoir les pirater.

Cet article est surtout là pour vous aider à les trouver pour les scanner et/ou les combattre. Si vous avez besoin d’un composant précis pour acheter un item ou du craft, on vous recommande plutôt d’utiliser le système de tâches qui sera forcément nettement plus pratique puisque le jeu vous indiquera la machine nécessaire la plus proche.

Liste complète des machines de transport d’Horizon Forbidden West

Bondisseur

Type : Transport

Transport Poids : Léger

Léger Niveau : 13

13 Piratage : Creuset IOTA

On peut trouver plusieurs sites de Bondisseurs à l’ouest d’Écho de la Pierre.

Cracheur boursoufflé

Type : Transport

Transport Poids : Moyen

Moyen Niveau : 18

18 Piratage : Creuset IOTA (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Cracheurs boursoufflés au sud de Flèchemain, nord de la sortie ouest du tunnel Casse-vertèbres.

Testudien

Type : Transport

Transport Poids : Moyen

Moyen Niveau : 18

18 Piratage : Creuset CHI

On peut trouver un site de Testudiens au nord-est de Gardepierre. Sur l’image d’illustration, on a mis un point de passage sur un autre site de Testudiens beaucoup plus à l’ouest pour vous aider à le voir plus facilement.

Gyrodorse

Type : Transport

Transport Poids : Moyen

Moyen Niveau : 22

22 Piratage : Creuset IOTA (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Gyrodorse au sud-ouest d’Halite.

Mastodonte

Type : Transport

Transport Poids : Lourd

Lourd Niveau : 25

25 Piratage : Creuset CHI

On peut trouver un troupeau de Mastodontes au sud-est de Braise cachée mais aussi un autre au nord indiqué par un point de passage sur l’image d’illustration qui suit.

Retrouvez d’autres conseils et astuces dans notre guide dédié à Horizon Forbidden West avec par exemple, les articles consacrés aux machines d’acquisition, celles de reconnaissance ou bien celles de combat.