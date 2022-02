Le monde d’Horizon Forbidden West est peuplé de nombreux robots répartis dans différents groupes parmi lesquels on retrouve les machines d’acquisition qui sont à l’honneur dans ce guide qui sera donc surtout utile pour le trophée lié à ce type d’ennemis. On y a aussi ajouté les informations pour savoir les conditions pour pouvoir les pirater.

Cet article est surtout là pour vous aider à les trouver pour les scanner et/ou les combattre. Si vous avez besoin d’un composant précis pour acheter un item ou du craft, on vous recommande plutôt d’utiliser le système de tâches qui sera forcément nettement plus pratique puisque le jeu vous indiquera la machine nécessaire la plus proche.

Liste complète des machines d’acquisition d’Horizon Forbidden West

Nous indiquons des exemples de lieux où trouver ces machines mais notez que vous en croiserez beaucoup naturellement lors de la quête principale. Nous essayons de montrer le spawn accessible le plus tôt possible dans l’aventure.

Brouteur

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Léger

Léger Niveau : 8

8 Piratage : Creuset MU

On peut trouver un site de Brouteurs au nord-est de Mélopée.

Pillard

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Léger

Léger Niveau : 8

8 Piratage : Creuset MU

On peut trouver un site de Pillards au sud des ruines de relique des Couards.

Charognarde

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Léger

Léger Niveau : 11

11 Piratage : Creuset MU (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Charognardes au sud-ouest des ruines de relique des Terres de Nul Homme.

Long-nez

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Léger

Léger Niveau : 14

14 Piratage : Creuset CHI

On peut trouver un site de Longs-nez au sud de Flèchemain.

Laboureur

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Moyen

Moyen Niveau : 12

12 Piratage : Creuset TAU (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Laboureurs à l’est de Marque Sanglante.

Coureuse

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Léger

Léger Niveau : 13

13 Piratage : Creuset PSI

Creuset PSI Machine montable

Les Coureuses étant des montures, on peut en trouver un peu partout mais les premières sont au sud de Scoroc.

Corne-filante

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Léger

Léger Niveau : 13

13 Piratage : Creuset IOTA

On peut trouver un site de Cornes-filantes à l’est de Marque Sanglante.

Fouisseur

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Moyen

Moyen Niveau : 13

13 Piratage : Creuset TAU

Creuset TAU Machine montable

Les Fouisseurs étant des montures, on peut en trouver un peu partout à l’ouest de la base mais avant cela, on peut aussi en trouver au nord de la base entre Le Grand Virage et les ruines de relique de la Weald tempétueuse.

Corne-sabre

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Léger

Léger Niveau : 14

14 Piratage : Creuset MU (Piratage corrompu)

On peut trouver un Site de Cornes-sabres au sud de la remontée mécanique qui vous amène sur la carte d’Horizon Forbidden West au début du jeu une fois le tutoriel terminé.

Grande-bouche

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Moyen

Moyen Niveau : 15

15 Piratage : Creuset MU (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Grandes-bouches au sud du Camp Carja.

Étincelle

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Léger

Léger Niveau : 12

12 Piratage : Creuset IOTA

On peut trouver un site d’Étincelles au sud de la Zone de ratissage de Ravine.

Carapateur

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Moyen

Moyen Niveau : 20

20 Piratage : Creuset IOTA (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Carapateur à l’est d’Halite.

Aile-d’Hélion

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Moyen

Moyen Niveau : 20

20 Piratage : Creuset GÉMEAUX

Les Ailes-d’Hélion étant des montures, on peut en trouver un peu partout à l’ouest de la base mais avant cela, on peut aussi en trouver par exemple à l’est de la base.

Grimpeur

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Moyen

Moyen Niveau : 21

21 Piratage : Creuset CHI

On peut trouver un site de Grimpeurs au sud de Haut-Marais.

Brise-roc

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Lourd

Lourd Niveau : 25

25 Piratage : Creuset KAPPA

On peut trouver un site de Brises-rocs à l’est de Braise cachée (et au sud du Grand-cou des Morisables). Notez qu’un autre site est disponible au sud de celui-là.

Brisevague

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Lourd

Lourd Niveau : 26

26 Piratage : Creuset KAPPA

On peut trouver un site de Brisevagues bien au sud de la Zone de ratissage de Ravine. Notez que vous pouvez en trouver dans l’eau en chemin un peu avant d’arriver à destination.

Griffe de gel

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Moyen

Moyen Niveau : 24

24 Piratage : Creuset CHI

On peut trouver un site de Griffes de gel au nord du Rempart mais on a aussi un autre site au sud-ouest de cette ville.

Griffe de feu

Type : Acquisition

Acquisition Poids : Lourd

Lourd Niveau : 42

42 Piratage : Creuset CHI (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Griffes de feu à l’est de Marépine mais on en a aussi un autre au sud-est de ce site.

