Horizon Forbidden West est plus beau que jamais dans sa version PC

Sorti en février 2022, Horizon Forbidden West s’est lancé sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en face d’un certain Elden Ring qui a raflé tous les prix. Avant cette mésaventure, Aloy avait commencé ses aventures en mars 2017 devant un autre titre qui a dominé l’année, Zelda Breath of the Wild.

De fait, même si la licence Horizon s’est toujours bien vendue, étant l’une des nouvelles exclusivité PlayStation les plus vendues, notre petite Aloy n’a jamais eu de chance pour sa fenêtre de sortie. Cette fois-ci, Horizon Forbidden West sort sur PC dans sa version la plus complète, en face d’un certain Dragon Dogma 2.

Cependant, cette fois-ci le cas Dragon Dogma 2 fait débat chez les joueurs et joueuses, pour diverses raisons, dont les microtransactions et les problèmes techniques du soft. Ainsi, est-ce le bon moment pour la licence de briller sur le marché du PC avec un aspect technique bien plus brillant qu’Horizon Zero Dawn à sa sortie.

Conditions de test : Nous avons joué au jeu sur un PC équipé d’une RTX 3060, 32GB RAM et un AMD Ryzen 7 5800x, ainsi que sur un Steam Deck Oled, le tout pendant une quinzaine d’heures à partir d’une version envoyée par l’éditeur.

Une histoire de sauver le monde contre l’IA

Horizon Forbidden West Complete Edition contient le jeu de base, dont l’histoire se situe quelques mois après les événements de Zero Dawn. Dans sa nouvelle aventure, Aloy va devoir se rendre vers l’Ouest Prohibé afin de trouver une copie de l’intelligence artificielle Gaïa, une IA créée par Elisabet Sobeck, dans le but de recréer le monde après sa destruction.

Malheureusement pour Aloy, sa quête va devoir se précipiter car les terres se meurent et la faune et la flore sont de plus en plus en danger. Cependant, notre chasseuse Nora va devoir faire face aux différentes tribus présentes dans l’Ouest Prohibé dont une certaine Regalla qui se trouve être une menace encombrante pour notre protagoniste.

En plus du jeu de base, la Complete Edition comprend également le DLC Burning Shores qui se situe après les événements de Forbidden West, où Aloy part vers le Sud pour de nouvelles aventures dont nous terrons le synopsis pour ne pas divulguer certaines informations présentes dans le jeu de base.

La version ultime de l’Ouest Prohibé

Développée par les Allemands de chez Nixxes Software, la version PC de ce Horizon Forbidden West est encore une fois une réussite globale pour un portage d’un jeu PlayStation. A l’inverse, d’un The Last of Us Part 1 qui a subi énormément de problèmes techniques au lancement sur PC, et d’un Uncharted Legacy of Thieves et ses cinématiques qui étaient malheureusement dysfonctionnelles par moments.

De ce fait, sur notre machine le soft réussit à tourner haut la main sur du 60FPS stable en qualité maximal sans forcément utiliser le DLSS de Nvidia, pour ainsi éviter les différents problèmes de pixellisation du service de Nvidia au niveau de l’aliasing.

En plus de la stabilité technique, le jeu arrive à briller de mille feux sur PC, tout en restant sur la même base que la version PlayStation 5 qui était déjà époustouflante. Cela dit, les petits reproches que nous pouvons faire à ce portage, sont les différents problèmes liées aux voix françaises qui ont le même défaut que sur PlayStation 5 avec des personnages à la voix étouffée par moments.

Outre ce petit défaut déjà présent dans la version PlayStation 5 du titre, il est tout de même important de noter les nombreuses possibilités de personnalisation dans les options du soft, dont notamment sur les amplifications totalement modulables de l’audio permettant d’avoir un audio parfait pour nos oreilles et d’ainsi profiter au maximum des musiques du Forbidden West.

Comme pour les autres portages de jeux PlayStation sur PC, Horizon Forbidden West bénéficie des avantages de la Dualsense comme sur PlayStation 5, que cela soit en Bluetooth ou en filaire. A noter tout de même, qu’il est totalement possible de brancher un autre contrôleur comme une manette Xbox, mais bien évidemment sans les avantages technologiques de la Dualsense de Sony.

Détruire des machines sur son Steam Deck

L’un des derniers points importants à évoquer sur ce portage d’Horizon Forbidden West sur Steam et Epic Games Store, et sa compatibilité partielle sur les différentes consoles portables PCisées.

Pour notre test nous avons essayé le soft sur la dernière machine de Valve avec son Steam Deck Oled, et nous avons été étonné de la stabilité du soft à tourner en du 30 FPS stable. Malheureusement, pour une raison que nous ignorons, le jeu pixelise parfois énormément pendant quelques petites secondes, suivi d’un petit freeze de l’image, et ce, même en désactivant la mise à l’échelle de la résolution dynamique.

De plus, pour bénéficier au mieux de la stabilité du soft en mode portable, nous devons ainsi baisser les différents paramètres graphiques à du faible ou du moyen, mais si vous disposez d’un écran Oled la baisse graphique se fera moins ressentir par les couleurs vives, et la technologie AMD FSR 2.2 qui permet de relever le niveau sur le côté stabilité tout en gardant une bonne qualité visuelle.

Malheureusement, même avec des paramètres graphiques au minimum, certaines zones, dont les villes principales, deviennent totalement instables à l’arrivée d’Aloy donnant ainsi le droit à des chutes d’images par seconde plutôt alarmantes. Ceci dit, ces chutes ne durent pas éternellement et dans sa globalité, le titre tourne correctement sur Steam Deck sans être injouable, même si nous vous conseillons d’attendre quelques mises à jour de stabilité, ainsi que l’activation de l’AMD FSR 2.2 dans vos paramètres d’affichage, si vous souhaitez y jouer en déplacement.