Horizon Forbidden West a de nombreux robots très puissants à vous faire affronter. Et les plus redoutables sont forcément les machines de combat, qui ont aussi l’honneur d’être la collection la plus difficile à compléter avec quatre d’entre elles qui ne peuvent pas apparaître sur la carte. Cet article vous dit tout pour vous aider à ne louper aucun trophée.

Cet article est surtout là pour vous aider à les trouver pour les scanner et/ou les combattre. Si vous avez besoin d’un composant précis pour acheter un item ou du craft, on vous recommande plutôt d’utiliser le système de tâches qui sera forcément nettement plus pratique puisque le jeu vous indiquera la machine nécessaire la plus proche.

Liste complète des machines de combat d’Horizon Forbidden West

Galop-griffe

Type : Combat

Combat Poids : Moyen

Moyen Niveau : 16

16 Piratage : Creuset IOTA

Dans Horizon Forbidden West, plus on se dirige vers l’ouest, plus on a de chances de tomber sur des Galop-griffe. Mais en dehors des quêtes, pour en trouver le plus tôt possible, il faut se diriger au nord de Mélopée.

Corrupteur

Type : Combat

Combat Poids : Moyen

Moyen Niveau : 18

18 Piratage : Impossible

Les Corrupteurs n’apparaissent que pendant la mission La tombe de Faro mais rassurez-vous si vous n’avez pas pu le scanner ou le combattre puisqu’on peut aussi en trouver dans un des défis de l’Arène.

Traqueur

Type : Combat

Combat Poids : Léger

Léger Niveau : 22

22 Piratage : Creuset CHI (Piratage corrompu)

Les traqueurs sont particulièrement compliqués à trouver puisqu’en plus d’avoir très peu de sites de Traqueurs, ils sont invisibles. La solution la plus simple est donc d’aller au nord-est du bateau pour revenir sur le continent lorsqu’on est à San Francisco et de tourner jusqu’à ce qu’il vous attaque ou que vous déclenchiez un de leurs pièges que l’on repère à leur lumière rouge.

Pentacorne

Type : Combat

Combat Poids : Moyen

Moyen Niveau : 18

18 Piratage : Creuset TAU

Les Pentacornes n’apparaissent que pendant les missions principales Les terres à l’agonie et Gémeaux mais rassurez-vous si vous n’avez pas pu le scanner ou le combattre puisqu’on peut aussi en trouver dans un des défis de l’Arène.

Ravageur

Type : Combat

Combat Poids : Moyen

Moyen Niveau : 20

20 Piratage : Creuset IOTA (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Ravageurs à l’ouest de la base.

Vulpivol

Type : Combat

Combat Poids : Lourd

Lourd Niveau : 26

26 Piratage : Creuset KAPPA (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Vulpivol à l’ouest de l’atelier de Sylens vu pendant la mission principale Aux portes de la mort et à l’est de la sortie est du tunnel Casse-vertèbres.

Carapeste

Type : Combat

Combat Poids : Lourd

Lourd Niveau : 27

27 Piratage : Creuset CHI (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Carapestes au nord-ouest de la base. Attention, les Carapestes mettent un peu de temps à apparaître. On ne sait pas exactement s’il faut simplement attendre sur place pour qu’ils sortent du sol ou si cela se fait au nombre de pas ou d’ennemis vaincus à proximité. Donc dans le doute, éliminez discrètement les machines des alentours puis courez un peu partout en attendant.

Oiseau-tempête

Type : Combat

Combat Poids : Lourd

Lourd Niveau : 30

30 Piratage : Creuset KAPPA

Si l’Oiseau-tempête revient régulièrement lors des missions, surtout secondaires, à notre connaissance, il n’a qu’un site pour apparaître naturellement sur la carte et il se trouve au nord-ouest de San Francisco. Attention car il peut mettre un peu de temps pour se montrer.

Gueule-d’orage

Type : Combat

Combat Poids : Lourd

Lourd Niveau : 30

30 Piratage : Creuset KAPPA (Piratage corrompu)

Le premier Gueule-d’orage que vous pouvez rencontrer dans la nature est au sud-ouest du Camp Carja. Mais notez que vous pouvez aussi trouver d’autres sites au nord, à l’ouest et au sud de Lance Ardente.

Grilleuse

Type : Combat

Combat Poids : Moyen

Moyen Niveau : 30

30 Piratage : Creuset CHI (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Grilleuses à l’ouest de la Sentinelle des Cieux.

Rampant

Type : Combat

Combat Poids : Lourd

Lourd Niveau : 28

28 Piratage : Creuset KAPPA (Piratage corrompu)

Un site de Rampants se trouve au nord de Lance Ardente.

Frappe-défense

Type : Combat

Combat Poids : Lourd

Lourd Niveau : 35

35 Piratage : Creuset KAPPA

Un site de Frappe-défenses se trouve à l’ouest de Braise cachée.

Massacrépine

Type : Combat

Combat Poids : Lourd

Lourd Niveau : 45

45 Piratage : Creuset KAPPA (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Massacrépines au sud-ouest de la Sentinelle des Cieux.

Spectre

Type : Combat

Combat Poids : Moyen

Moyen Niveau : 25

25 Piratage : Impossible

Les Spectres sont en nombre très limités puisqu’ils n’apparaissent que pendant cinq missions du jeu, trois missions principales (Aux portes de la mort, A tous les échos et Singularité) et deux missions secondaires (La Vallée des Défunts et Ce qui fut perdu).

Spectre prime

Type : Combat

Combat Poids : Lourd

Lourd Niveau : 45

45 Piratage : Impossible

Il ne faut pas se rater pour le scan de cette machine puisqu’elle n’apparait qu’une seule fois de tout Horizon Forbidden West, lors de la dernière mission principale Singularité.

Retrouvez d’autres conseils et astuces dans notre guide dédié à Horizon Forbidden West avec par exemple, les articles consacrés aux machines d’acquisition, celles de reconnaissance ou bien celles de transport.