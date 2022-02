Horizon Forbidden West propose une vaste sélection de robots qui sont répartis par types. Cet article se consacre aux machines de reconnaissances qu’il faut scanner et combattre (sauf pour les Grands-cous dans ce dernier cas) pour débloquer certains trophées. On vous explique où les trouver et aussi comment les pirater.

Cet article est surtout là pour vous aider à les trouver pour les scanner et/ou les combattre. Si vous avez besoin d’un composant précis pour acheter un item ou du craft, on vous recommande plutôt d’utiliser le système de tâches qui sera forcément nettement plus pratique puisque le jeu vous indiquera la machine nécessaire la plus proche.

Liste complète des machines de reconnaissance d’Horizon Forbidden West

Tunnelier

Type : Reconnaissance

Reconnaissance Poids : Léger

Léger Niveau : 5

5 Piratage : Creuset MU

Les tunneliers sont de loin les robots les plus répandus d’Horizon Forbidden West, au point de vous attendre dès la sortie de la remontée mécanique qui vous amène sur la carte du jeu une fois le tutoriel terminé.

Razoptère

Type : Reconnaissance

Reconnaissance Poids : Léger

Léger Niveau : 16

16 Piratage : Creuset IOTA (Piratage corrompu)

On peut trouver un site de Razoptères juste après le lieu où se tient l’Ambassade, au nord des ruines de relique de la Terre de Nul Homme.

Hautes-pattes

Type : Reconnaissance

Reconnaissance Poids : Moyen

Moyen Niveau : 13

13 Piratage : Creuset IOTA

On peut trouver un site de Hautes-pattes au nord-ouest de l’atelier de Sylens trouvé lors de la mission principale Aux portes de la mort.

Veilleur rouge

Type : Reconnaissance

Reconnaissance Poids : Léger

Léger Niveau : 15

15 Piratage : Creuset CHI

On peut trouver un site de Veilleurs rouges à l’ouest du Bosquet de la mémoire et de l’Arène.

Grand-cou

Type : Reconnaissance

Reconnaissance Poids : Lourd

Lourd Niveau : 1

1 Piratage : Impossible

Vu qu’il n’est pas possible de combattre un Grand-cou, il ne compte pas pour le trophée Toutes les machines de reconnaissances tuées mais il est bien à scanner.

