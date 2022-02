Horizon Forbidden West permet toujours de pirater ses différentes machines après avoir visité le creuset correspondant mais il y un petit changement pour certaines d’entre elles. Cet article est donc là pour tout vous expliquer à propos du piratage corrompu ou partiellement débloqué.

Qu’est-ce qu’un piratage corrompu ou partiellement débloqué ?

Comme dans le premier épisode, pirater le noyau d’un creuset permet de débloquer le piratage de nouvelles machines. Cependant, cette fois-ci, quand le jeu vous liste les machines en question, il peut préciser « piratage corrompu ». De même, en lisant la fiche d’une machine qu’il y ait marqué « Partialement débloqué » dans la section piratage.

Cela signifie qu’il y a une étape supplémentaire à effectuer pour pouvoir pirater ce modèle de machine en question. Une étape qui demande le terminal de fabrication et d’avoir les bons composants.

Comment débloquer le terminal de fabrication dans Horizon Forbidden West ?

La dernière étape pour pouvoir pirater une machine dans le cas des piratages corrompus demande un peu de craft. Souci, cela ne se fait pas au niveau des établis classiques. Cela demande le terminal de fabrication qui se situe dans la base débloquée lors de la mission principale nommée L’œil de la Terre. Une des dernières étapes est d’ailleurs d’aller interagir avec le terminal même si vous n’avez pas forcément de quoi l’utiliser.

Où se trouve le terminal de fabrication ?

Direction la pièce tout à l’ouest de votre base, celle que l’on peut reconnaître au logo blanc formé par la clé plate et le rouage. Cette salle se situe entre la sortie ouest de la base et la chambre de Varl. Cette pièce contient un établi à droite et le terminal de fabrication au fond.

Quels sont les piratages corrompus qui nécessitent le terminal de fabrication ?

Creuset MU

Charognarde ? x ??? 1 x Nerf primaire de Charognarde

Corne-sabre ? x ??? 1 x Nerf primaire de Corne-sabre



Grande-bouche 2 x Défense de Grande-bouche 1 x Nerf primaire de Grande-bouche



Creuset TAU

Laboureur 3 x Corne de Laboureur 1 x Nerf primaire de Laboureur



Creuset IOTA

Carapateur 2 x Tissu de poche de Carapateur 1 x Nerf primaire de Carapateur

Cracheur boursouflé 2 x Tissu de poche de Cracheur boursouflé 1 x Nerf primaire de Cracheur boursouflé

Gyrodorse 2 x Queue martelante de Gyrodorse 1 x Nerf primaire de Gyrodorse

Ravageur 1 x Circulateur de Ravageur 1 x Nerf primaire de Ravageur

Razoptère 2 x Queue rasoir de Razoptère 1 x Nerf primaire de Razoptère



Creuset KHI

Long-nez 2 x Tissu de poche de Long-nez 1 x Nerf primaire de Long-nez

Carapeste 4 x Boulon de carapace de Carapeste 1 x Nerf primaire de Carapeste

Griffes de feu

2 x Tissu de poche de Griffes de feu 1 x Nerf primaire de Griffes de feu

Grilleuse 3 x Oreille scanographe de Grilleuse 1 x Nerf primaire de Grilleuse

Traqueur 3 x Générateur de furtivité de Traqueur 1 x Nerf primaire de Traqueur



Creuset KAPPA

Gueule-d’orage 2 x Queue de Gueule-d’orage 1 x Nerf primaire de Gueule-d’orage

Massacrépine 2 x Circulateur de Massacrépine 1 x Nerf primaire de Massacrépine

Rampant 3 x Broyeur de Rampant 1 x Nerf primaire de Rampant

Vulpivol 3 x Croc métallique de Vulpivol 1 x Nerf primaire de Vulpivol



