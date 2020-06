The Last of Us 2 tournera sans aucun problème sur PS5

16, c’est le nombre de jours qui nous séparent de la sortie de The Last of Us 2. La suite du très attendu jeu de survie de Naughty Dog se fait ardemment désirer et Sony n’hésite pas à alimenter l’excitation autour du titre, notamment avec une longue séquence de gameplay ou encore un spot publicitaire bien rythmé.

Bien rétrocompatible sur PS5

Il y a quelques jours, lorsque Sony a annoncé son événement pour présenter ses jeux à venir sur PlayStation 5 (avant que celui-ci ne soit repoussé), Jim Ryan, grand patron, a accordé plusieurs interviews. L’une d’entre elles, réalisée par nos confrères de Cnet, est revenue sur la console en elle-même et d’autres informations autour de cette dernière.

Le PDG a affirmé que malgré la pandémie mondiale, Sony « restait absolument sur la bonne voie » et qu’il y aura bien un « lancement mondial » en fin d’année. Il a aussi évoqué la rétrocompatibilité et a abordé le cas de The Last of Us Part II, attendu sur PlayStation 4 le 19 juin.

Comme on vous l’a expliqué dans notre précédent débrief’, Sony a demandé à ce que tous les développeurs qui soumettent un jeu sur PlayStation 4 à partir de la mi-juillet s’assurent de son bon fonctionnement sur PlayStation 5. Cela permettrait ainsi de proposer de la rétrocompatibilité pour les titres concernés.

Dans cette interview auprès de Cnet, Jim Ryan confirme que la version PS4 de The Last of Us Part II était parfaitement compatible avec la PlayStation 5 et qu’elle fonctionnerait sans problème sur la future machine. Bien sûr, il est question ici de rétrocompatibilité, pas d’une version remaniée ou remasterisée, ce qui pourrait potentiellement être annoncé en amont (et qui serait une version distincte).

Les joueurs pourront ainsi utiliser la galette PlayStation 4 de The Last of Us 2 pour y jouer sur la future console de Sony. Il faudra cependant encore attendre un peu avant de connaître tout ce qu’il y a à savoir sur la rétrocompatibilité de la PS5 puisqu’il subsiste encore quelques zones d’ombre à ce sujet.